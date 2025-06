LA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI PREMIA FDI E PD: KO LEGA, CONTE E CALENDA

Torna la Supermedia YouTrend dei sondaggi politici della settimana, e torna soprattutto la possibilità di valutare immediatamente come i risultati di ballottaggi e Referendum abbiano cambiato i “trend” degli elettori italiani in questa prima parte di 2025. Un dato su tutti, Fratelli d’Italia e Partito Democratico sono le prime due forze del Paese e sono anche gli unici due partiti a guadagnare preferenze dopo le urne.

Tenendo conto dei sondaggi politici raccolti negli ultimi giorni tra voti e analisi post-elettorali – ovvero le intenzioni di voto di EUmetra, Demopolis, Euromedia, Swg e Tecnè – i partiti di Giorgia Meloni e Elly Schlein rappresentano sempre più le due coalizioni che giocoforza si sfideranno anche alle prossime Elezioni Politiche. La Premier quasi certamente alla guida del Centrodestra, la giovane segretaria Pd con qualche grattacapo in più nell’ipotesi di dover tenere assieme una composita coalizione progressista al momento più divisa che altro.

I sondaggi politici “mediati” da YouTrend dicono intanto che i Dem sono il partito che più ha guadagnato consensi in queste due settimane: un netto +1% per Schlein proietta il Pd al 23% tondo tondo, comunque ancora lontano 7 punti percentuali da FdI che dopo i Referendum bocciati sale al 30,2% su scala nazionale. Al terzo posto resiste il M5s con però un ulteriore calo di consensi al 12,2%, mentre Forza Italia e Lega perdono lievemente contatto con un 8,9% e 8,3% di preferenze rispettive.

Da ultimo, la Supermedia dei sondaggi politici aggiornata al 13 giugno 2025 propone una stabilità statica per l’AVS con il 6,3% e un nuovo crollo di Azione, con Calenda che dopo le urne scende al 3,1% perdendo il poco consenso guadagnato in questi ultimi mesi: Renzi al 2,5%, PiùEuropa all’1,8% e Noi Moderati all’1% fanno da “chiudifila” e non vedono miglioramenti rispetto ai sondaggi politici di due settimane fa.

IL “CARROZZONE” SPINGE MELONI E SCHLEIN: LE COALIZIONI PERÒ SOFFRONO DOPO LE ELEZIONI…

È però sempre la stessa Supermedia YouTrend per AGI a lanciare un’analisi molto basica nell’osservare i sondaggi politici di questa settimana: la vittoria complessiva del Centrosinistra nelle Elezioni Comunali (tranne a Matera dove il Centrodestra ha ribaltato i risultati del primo turno) e il fallimento invece dell’area progressista su tutti e 5 i Referendum abrogativi producono una sorta di “effetto carrozzone” che spinge l’elettorato a seguire i due principali vincitori di queste ultime urne.

YouTrend lo chiama effetto “bandwagon” ma il concetto è quello di seguire l’opinione popolare generale, in questo caso portando l’ala moderata-conservatrice a premiare FdI e Meloni, quella progressista riformista a puntare su Schlein e il Pd. I sondaggi politici sulle coalizioni dicono esattamente questo, con il Centrodestra che resta saldo al 48,5% proprio grazie alla spinta di Fratelli d’Italia, mentre il campo largo progressista senza la spinta del Pd perderebbe terreno in tutti gli altri effettivi.

Ad oggi il Centrosinistra varrebbe il 31,1% a cui va aggiunto il 12,2% del M5s di Conte se si concretizza l’accordo per il campo largo: non basterebbe per battere il Centrodestra e da qui servirebbe un ulteriore allargamento verso l’area ex Terzo Polo che, seppur in crisi, vale oggi un 5,6% esiziale per le speranze Dem di battere Meloni & Co.