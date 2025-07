IL PLAUSO INTERNAZIONALE, LO STOP NAZIONALE: GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI SEGNANO IL CALO DI MELONI & FDI

Il Centrodestra del Governo Meloni, secondo la media ponderata offerta come sempre dalla Supermedia YouTrend dei sondaggi politici della settimana in via di conclusione, ha ancora una forza tale da toccare il 47,3% dei consensi nazionali: questo però non deve rassicurare Palazzo Chigi in quanto negli ultimi giorni il calo della Premier Giorgia Meloni con il partito FdI segna uno preoccupante -1,2%, non facendo il “paio” con il plauso internazionale ricevuto per la Conferenza sull’Ucraina tenuta ieri a Roma davanti a tutti i leader dell’Occidente (e non solo) in sostegno a Kiev.

VERSO LE REGIONALI/ Bonus trasporti, perché Schlein spreca così l'effetto Mamdani?

Secondo i dati analizzati da YouTrtend sui sondaggi politici presi in esame fino all’11 luglio 2025 – ovvero Ipsos, Ixè, Swg, Tecnè e Demopolis – Fratelli d’Italia torna sotto quota 30% per la prima volta da mesi, con un 29,1% che resta comunque un risultato per ora irraggiungibile per tutti i principali avversari, in primis il Partito Democratico.

VON DER LEYEN RESISTE, MA È PIÙ DEBOLE/ Analisi del voto di sfiducia: ecco cosa è successo

Gli altri alleati del Centrodestra vedono invece un andamento all’inverso: con Forza Italia di Tajani che si blocca dopo la “strigliata” di Pier Silvio Berlusconi al leader azzurro sulla proposta dello Ius Scholae, mentre la Lega di Salvini recupera terreno nei sondaggi politici con l’8,5% ormai ad un passo dall’8,9% degli azzurri. Per la quarta forza del Centrodestra, Noi Moderati di Lupi, lo 0,9% recuperato raggiunge il complessivo dato del 47,3% per i sondaggi politici “mediati” sulle coalizioni.

(FANTA)POLITICA/ C’è l’accordo: Piersilvio B. al governo nel 2027, Meloni al Quirinale nel ’29

MA SE ATENE PIANGE…: LO STALLO PD, IL BALZO M5S, IL REBUS DEL POLO LIBERALE

Ad oggi gli avversari di Meloni per le prossime Elezioni Politiche del 2027 non andrebbero oltre il 43,3% dei risultati, in crescita rispetto al 2024 ma con ancora il forte “rebus” sulle alleanze ancora tutte da sottoscrivere nei prossimi mesi. Se infatti l’asse Schlein-AVS sembra essere assodato, non è detto che il M5s di Conte possa arrivare ad una piena alleanza con i Dem, nonostante i sondaggi politici dicano suggeriscano ampiamente che solo un campo largo “misto” progressista-riformista potrebbe contendere (e non è detto anche sconfiggere, ndr) il Governo al Centrodestra.

Dando un’ultima occhiata alla Supermedia YouTrend dei sondaggi politici sul fronte opposto a Meloni, Salvini e Tajani, troviamo un Pd con Schlein che si è nuovamente diviso nella recente sfiducia (non passata) alla Presidente UE Von der Leyen. In patria la quota Dem non va oltre il 22,3%, in calo anche questa settimana non riuscendo a recuperare terreno su FdI: come a dire, se “Atene” (Giorgia) piange, “Sparta” (Elly) non ride.

Ottimo lo scatto del M5s che sale al 12,7% guadagnano lo 0,5% in una settimana: detto di Alleanza Verdi-Sinistra che rimane stabile al 6,4%, resta l’incertezza sul futuro del polo liberale centrista con al momento Azione di Calenda che scivola al 3,3%, con Renzi che non va oltre il 2% e con Magi e Bonino che rimangono fanalino di coda all’1,8% su scala nazionale.