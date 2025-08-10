I sondaggi politici YouTrend sui leader e sulla riforma Nordio: Meloni al 33% tiene dietro l'intero campo largo. Referendum giustizia, 51% per il Sì

FIDUCIA LEADER, I SONDAGGI POLITICI ANCORA AL TOP PER LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: MALE SCHLEIN, CONTE SUPERA TAJANI

L’estate incombe, lo stop della politica nostrana pure, ma il caos internazionale di questi giorni non permette al Governo (giustamente) di avere vere pause: osservando i sondaggi politici condotti da YouTrend prima della chiusura del Parlamento, l’andazzo generale vede comunque un consenso ancora molto positivo per la Presidente del Consiglio chiamata a dialogare su più fronti tra dramma a Gaza (con tutta l’organizzazione della distribuzione aiuti), dazi e le trattative di pace sull’Ucraina, visto anche l’imminente incontro a Ferragosto tra Putin e Trump.

La contezza dell’elettorato italiano di fronte ai vari dossier della politica, oltre alle intenzioni di voto raccolte sui partiti (e che trovate qui, ndr), i sondaggi politici YouTrend di fine luglio/inizio agosto fanno il punto anche sul consenso dei singoli leader impegnati in questa difficile epoca politica cui stiamo assistendo: al di là della fiducia per il Presidente della Repubblica Mattarella ancora altissima al 59%, la Premier Giorgia Meloni ottiene un 33% in lieve calo rispetto ai precedenti sondaggi, ma comunque nettamente più “on fire” di tutti gli altri rivali del campo largo.

Ad oggi infatti è il leader M5s Giuseppe Conte ad ottenere la “seconda piazza” con il 27%, a ben 6 punti dalla fiducia per la Presidente del Consiglio: Tajani con FI scende al 26% mentre la segretaria Pd Elly Schlein scivola fino al 24%, tallonata dall’altro vicepremier Matteo Salvini con il 22% di consenso personale. A chiudere il “borsino” dei leader nazionali troviamo i portavoce di AVS Fratoianni e Bonelli in ascesa rispettivamente al 20 e 18% dopo il clamore sul dossier Gaza e la loro denuncia contro il Governo Meloni alla Corte Penale Internazionale. Per gli ex leader del Terzo Polo, Calenda con il 16% tiene comodamente dietro l’ex Premier Renzi, in crollo al 10%.

GIUSTIZIA E CARRIERE MAGISTRATI, 1 ITALIANO SU 2 APPOGGIA LA RIFORMA DEL GOVERNO

I sondaggi politici raccolti da YouTrend per SkyTG24 prima della pausa estiva hanno provato anche a dare una fotografia dell’attuale momento politico relativo al capitolo giustizia: la riforma del Ministro Nordio sulla separazione delle carriere e il “doppio CSM” si unisce alle polemiche per il caso Almasri, oltre al perdurante scontro tra Guardasigilli e ANM. Ebbene, vi è un 47% buono di italiani del tutto favorevoli alla riforma della giustizia che dovrebbe portare quasi certamente ad un prossimo referendum costituzionale nel 2016.

Il 29% è invece contro la separazione delle carriere tra pm e magistrati, mentre un 24% ammette di non sapere o non voler rispondere: tra gli elettori del Centrodestra il disco verde alla riforma Nordio arriva ben per il 90% degli intervistati, mentre scende naturalmente al 26% tra gli elettori del campo progressista di Centrosinistra. Il 41% è concorde poi con le modifiche al Consiglio Superiore di Magistratura mentre se si votasse oggi il Referendum sulla riforma complessiva ecco che vi sarebbe un’assoluta spaccatura dell’elettorato italiano: il 51% è pronto a votare Sì alla riforma della giustizia, il 49% invece la boccerebbe.