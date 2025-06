I sondaggi politici di YouTrend-Sky tra partiti e riforme: allunga Meloni, i "centri" calano a destra e sinistra. 49% col Governo vuole riforma giustizia

IN DUE MESI I “BIG” RESTANO STABILI MA L’UNICA IN “POSITIVO” È LA PREMIER

Nei sondaggi politici condotti dopo i risultati di Comunali e Referendum, YouTrend per SkyTg24 non rileva un enorme dislivello negli ultimi mesi tra i consensi dei 5 principali partiti del Paese, ad esclusione della Lega di Matteo Salvini che tra le riforme, il periodo internazionale e un confronto/scontro a distanza con l’ala più centrista del Governo, riesce a recuperare la preferenze maggiori. Al netto della media che permane in sostanziale equilibrio con altri sondaggi politici nazionali, la “fotografia” degli scenari interni in questo complesso momento storico mondiale tiene tutto in “equilibrio” con però ancora un netto sopravanzo del Centrodestra sui rivali del “campo largo”.

Villa Pamphili, a Kaufmann 836mila euro con tax credit per film mai prodotto/ Nel mirino sistema Franceschini

Osservando infatti le prime posizioni espresse dai sondaggi politici YouTrend del 12-13 giugno 2025, emerge un allungo ulteriore di FdI con Giorgia Meloni al 28,4% (+0,3% rispetto agli stessi dati di aprile), mentre tanto il Pd quanto il M5s di Conte non migliorano i propri consensi, sebbene siano giunte vittorie alle recenti Amministrative per la sinistra. Ad oggi Schlein coi Dem vale un 22,2%,con il Movimento 5Stelle che non va oltre l’11,9%, tallonato ulteriormente da Forza Italia all’8,9% anche se il partito di Tajani è uno dei peggiori in termini di perdita consensi nelle ultime settimane.

TANGENZIALE DI BOLOGNA BLOCCATA/ Se Landini usa i lavoratori come scudi umani

I TOP & FLOP, LA GIUSTIZIA E IL TERZO MANDATO: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI YOIUTREND-SKY

Bene la Lega di Salvini che risale dello 0,6% in poche settimane e si piazza appena dietro gli azzurri con l’8,3%, ancora meglio in termini di preferenze recuperate quanto avviene in casa progressista con l’Alleanza Verdi-Sinistra di Bonelli e Fratoianni che si riportano al 6,9% guadagnando netto l’1,2% in due mesi. Ultimando la lista di top & flop nei sondaggi politici raccolti da YouTrend per Sky si scopre inoltre il caso fragoroso di quasi tutti i partiti centristi, a cominciare da Azione di Calenda che perde lo 0,5% e scivola al 3,2% davanti a PiùEuropa di Magi al 2%, con Renzi che va ancora peggio scendendo all’1,8% (-0,5%).

Sondaggi politici 2025, la media/ Balzo Pd (sotto il 23%), Governo stabile. Campo largo -5% dal Centrodestra

A riconferma dello scenario di crisi per l’area moderata di entrambe le coalizioni, anche il partito di Lupi e Carfagna “Noi Moderati” perde lo 0,4% nei sondaggi politici nazionali di Sky e si posiziona allo 0,4% complessivo: ancora molto alta, seppure in diminuzione, la concentrazione di astenuti e indecisi in questo particolare momento storico, con il 36,9% generale di elettori italiani che ad oggi non voterebbero alle Elezioni politiche.

Allargando gli orizzonti dei sondaggi politici raccolti da YouTrend la scorsa settimana, su due temi molto divisivi per Centrodestra e Centrosinistra (ma anche al loro interno, ndr) come giustizia e terzo mandato, l’elettorato si conferma in difficoltà e anch’esso diviso sulle posizioni da prendere: il 49% è molto favorevole ad una riforma complessiva della giustizia, sposando la proposta del Governo, anche se solo il 27% si dice concorde alla separazione delle carriere tra pm e magistrati giudicanti. Sul terzo mandato invece di sindaci e governatori di Regione, viene appoggiato dal 38% degli intervistati, con il 48% che invece punta a mantenere il vincolo di due mandati.