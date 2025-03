IN UN ANNO MELONI RESTA AL TOP, PD CRESCE, M5S CROLLA: I NUOVI SONDAGGI POLITICI SKY-VISFACTOR

Al giro di boa della legislatura, il Governo di Giorgia Meloni resta ancora al top nei sondaggi politici e nei consensi, nonostante le forti difficoltà in materia di politica estera (tra guerra e piano riarmo UE), migranti e giustizia: l’elettorato punta ancora sul Centrodestra, sia per quanto riguarda la fiducia nei singoli partiti e sia per i sondaggi su Ministri e Governatori di Regione.

Rita De Crescenzo, "spot" per la manifestazione M5S/ "Tutti a Roma": l'appello su TikTok diventa un caso

È tutto inserito nell’ultima analisi dei sondaggi politici Emg-VisFactor per Sky, nello speciale “Human Index” del primo trimestre 2025: in base allo stesso studio di un anno fa, si evidenzia la tenuta generale del Governo, al netto dei lievi cali presentati da FdI e soprattutto Lega nelle intenzioni di voto.

Rispetto ad un anno fa infatti il partito della Premier aveva un 29,7% oggi calato appena dello 0,2%: è la Lega di Salvini che invece perde più terreno tra prima e dopo le Europee, con l’attuale 8,8% che è minore dell’11,2% in dote appena un fa. A chiudere il ciclo del Centrodestra nei sondaggi politici per Sky – non così dissimili dall’ultima Supermedia YouTrend della scorsa settimana – troviamo Forza Italia, cresciuta nettamente dall’8,4% del 2024 all’attuale consenso stimato nel 9,5% su scala nazionale.

MIGRANTI IN ALBANIA/ “Da filtro e deterrente a normale Cpr, le incognite del modello-Italia”

La crescita nelle opposizioni la registriamo nettamente invece per l’Alleanza Verdi-Sinistra – che passa da un 3,3% generale all’attuale 6,3% – mentre il Pd di Schlein risale la china fino al 23,7%, guadagnando l’1,3% in 12 mesi. Chi invece segna tutta la difficoltà politica e di consensi è il M5s di Conte, crollato nei sondaggi politici nazionali dal 15,6% del marzo 2024 all’attuale 11,6%. A chiudere il borsino dei partiti troviamo l’ex coppia del Terzo Polo, con Calenda (ora più collaborativo con il Centrodestra) che segna un calo di Azione fino al 2,3% e Matteo Renzi che invece non fa molto meglio con Italia Viva al 2,2%.

VISTO DA SINISTRA/ Dal riarmo a Kiev, le forze pronte a far esplodere il Pd

LEADER; REGIONI E MINISTRI, LA FIDUCIA NEL CENTRODESTRA AVANZA: A SINISTRA…

A riconferma del periodo comunque ancora positivo per il Centrodestra, i dati che emergono dai sondaggi politici VisFactor-Emg per questo primo trimestre 2025 segnano una tenuta generale anche sul fronte leader, con ancora al top la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: dopo le difficoltà in politica estera per la difficile situazione internazionale e la ricercata “ambivalenza” sul fronte UE e USA, la leader FdI mantiene un 41% di fiducia generale, in calo di 6 punti rispetto al 2024 ma ancora ampiamente la prima della classe rispetto agli altri politici del Paese.

Nella top five troviamo sul secondo gradino del podio il vicepremier Antonio Tajani, leader di Forza Italia e con il 34,2% ancora avanti ampiamente ai rivali che lo precedono: Schlein al 29,3%, Conte al 26,2% e l’altro vicepremier in quota Lega, Matteo Salvini, al 26% di consenso personale. Dai leader ai Ministri, il titolare degli Esteri risulta il Ministro più apprezzato del Governo Meloni con il 34% davanti al collega dell’Interno Piantedosi, al 32%, seguiti dal Ministro della Diesa Crosetto (FdI) al 31,9%, dal titolare dell’Ambiente Pichetto Fratin al 30% e dal Ministro dell’Economia Giorgetti (Lega) al 29,4%.

Carroccio super protagonista per i sondaggi politici sui Governatori di Regione, occupando i primi due posti e confermando la tenuta del Centrodestra anche in questo campo: è Luca Zaia in Veneto il Presidente di Regione più apprezzato secondo l’analisi di Human Factor nel primo trimestre 2025, con oltre il 68% di preferenze, seguito dal collega leghista del Friuli Massimiliano Fedriga, ancora al top con il 63% generale. Chiude terzo il Governatore campano del Pd De Luca (anche se in rotta di collisione con la Segreteria Schlein) al 56,5%, comunque davanti di poco al collega della Calabria Occhiuto (FI) e al neo-Governatore della Liguria sempre del Centrodestra, l’ex sindaco di Genova Marco Bucci.