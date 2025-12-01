La Supermedia dei sondaggi politici e i dati YouTrend sulla Lega: Centrodestra, Governo e opposizione, tutti gli scenari dopo i risultati delle Regionali

REGIONALI E ATREJU, MELONI INCASSA ANCORA CONSENSI: COSA DICE LA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI

Con la Manovra che ormai incombe, e con le interlocuzioni politiche che negli ultimi giorni post Regionali 2025 si sono fatte accesissime, la Supermedia YouTrend dei sondaggi politici ha fotografato uno scenario tutt’altro che negativo per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonostante la sconfitta come partito in tutte le ultime votazioni regionali (anche nel Veneto, visto il trionfo della Lega).

La “mossa” che ha spiazzato il campo largo ed Elly Schlein sull’invito ad Atreju ha fatto recuperare consensi nell’ultima settimana, visto che la media generale dei sondaggi vede FdI in crescita ulteriore al 30,4% (+0,3% rispetto ai dati del 13 novembre): il Pd riemerge con il 21,9% ma perde l’occasione di un confronto diretto sui macro temi della politica nazionale nella prossima festa di Fratelli d’Italia. Chi invece aveva accettato l’invito, ovvero Giuseppe Conte, crolla ulteriormente dello 0,6% e scivola al 12% pur avendo vinto le Regionali in Campania con Roberto Fico (con però molti voti Dem, ndr).

Il resto della Supermedia YoiuTrend mostra sondaggi politici comunque positivi per la Lega all’8,2% in crescita dopo il boom nel Veneto, il calo di Forza Italia all’8,9% e la stabilità di AVS al 6,5%: Azione con il 3,4%, Renzi al 2,8%, PiùEuropa in calo all’1,5% (e con l’agitazione interna per le preoccupanti condizioni di salute di Emma Bonino, ndr) e Noi Moderati in crescita all’1,1% dopo la visita della Premier Meloni all’ultimo Congresso nazionale, chiudono la classifica dei consensi per la scorsa settimana.

FOCUS LEGA TRA SALVINI, ZAIA E VANNACCI: COME STANNO LE COSE (E I SONDAGGI)

Guardando le coalizioni, il Centrodestra in generale dopo le Elezioni Regionali guadagna ulteriormente al 48,8% grazie soprattutto alla spinta della Premier, mentre il campo largo galleggia ancora tra il 42 e il 44%, comunque in scia al Governo ma senza ad oggi avere la possibilità di una concreta vittoria nazionale (al netto delle vicende molto intricate sulla legge elettorale).

Interessanti poi i dati in arrivo – sempre dai sondaggi politici YouTrend – sull’attuale scenario interno alla Lega: data da molti in crisi, con la vittoria importante in Veneto e le buone affermazioni come lista in Campania e Puglia, il partito di Salvini si è tutt’altro che confinato nell’anonimato della politica nazionale. Ad oggi vi è un 57% di elettori del Centrodestra che premia il lavoro e la coesione tra territori e Governo del vicepremier, mentre un 49% vorrebbe concedere a Luca Zaia un ruolo maggiore interno alla Lega, superiore al 37% per Vannacci.

In termini generali invece, considerando anche i voti degli elettori di Centrosinistra, la leadership del generale (oggi vicesegretario del Carroccio) allontanerebbe il 27% degli intervistati, mentre una guida dell’ex Presidente del Veneto porterebbe alla Lega un 23% di orientamenti degli elettori di altri partiti. Tre leader, tre modalità di interpretare diversamente la politica, ma al momento un’unica vera guida nazionale (ovvero Salvini): ecco cosa emerge dagli ultimi sondaggi politici sull’attualità della Lega.