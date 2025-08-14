I sondaggi politici di Lab21.01 con una distanza di 10 punti tra Centrodestra e campo largo: Meloni al 30%, Schlein sotto il 20%, AVS e Lega tengono

MELONI “ALIMENTA” IL CENTRODESTRA ANCORATO AL 47-48%, LA LEGA RIMANE SOPRA TAJANI

Vertici in Alaska, piani di occupazione a Gaza e polemiche sulle spiagge vuote o no erano ancora di lì da venire, ma negli ultimi sondaggi politici raccolti da Lab21.01 per “Affari Italiani” negli ultimi giorni di luglio si assisteva più o meno allo stesso canovaccio dei consensi visti dopo la prima metà del 2025 con un Centrodestra che a livello generale rimane ancora irraggiungibile per il campo progressista. Specie se le componenti centriste ancora non hanno preso una decisione definitiva sull’aderire o meno al progetto “arcobaleno” della sinistra “made in Schlein”.

Taglio Irpef 2025/ La proposta di FI: quanto si otterrebbe in più?

Le tensioni interne al Centrodestra eppure non mancano, e non solo sui candidati per le Regionali che ad oggi ancora non sono stati ufficializzati: giustizia, fisco, rapporti con l’UE e quant’altro. Resta però la tenuta generale, con accordi su riforme e leggi grazie alla capacità “di sintesi” della Presidente Meloni, arrivata al quarto posto tra gli esecutivi più duraturi della Repubblica lo scorso 12 agosto (1025 giorni a Palazzo Chigi, superato Renzi con 1024, davanti solo i due Governi Berlusconi II e IV, e il primo Governo Craxi).

ASSEGNO DI INCLUSIONE/ Il test necessario dopo l'arrivo del Contributo straordinario

Con oggi sono passati 1.025 giorni dall’insediamento del Governo Meloni, che diventa così il quarto più duraturo della storia della Repubblica superando i 1.024 giorni del Governo Renzi. pic.twitter.com/fJJMi9AuxP — Youtrend (@you_trend) August 12, 2025

Scendendo nelle pieghe dei singoli partiti, quel 47,7% complessivo del Centrodestra viene particolarmente alimentato dalla lista di Giorgia Meloni, con un 30% netto per Fratelli d’Italia secondo gli ultimi sondaggi politici di Lab21.01 del 26 luglio scorso. Al secondo posto nella coalizione troviamo la Lega di Salvini che ormai stabilmente rimane davanti a Forza Italia, seppur distanziate di poco tra il 9% del Carroccio e l’8,1% degli azzurri di Tajani. Chiude allo 0,6% Noi Moderati di Lupi e Carfagna, pronti a dare un forte contributo in termini di preferenze alle prossime Regionali in Campania dove il partito centrista ha storicamente più consensi della media nazionale.

MELONI-ABU MAZEN/ La strada scelta dall'Italia tra Grande Israele e Stato islamico

CAMPO LARGO, CONSENSO “STRETTO”: IL CALO VERTICALE DEL PARTITO DEMOCRATICO, LA TENUTA DI AVS

Alle fibrillazioni del Centrodestra, i sondaggi politici per Affari Italiani registrano anche i “dolori” di un Centrosinistra che rimane nettamente a 10 punti di distacco nei consensi dal Governo Meloni, con un’unità interna che anche lo schema di queste prossime Elezioni Regionali dimostra essere tutt’altro che semplice. Sebbene l’accordo del campo largo alla fine dovrebbe mantenersi in quasi tutte le 7 Regioni al voto tra settembre e novembre 2025, resta la distanza importante delle singole liste dai rispettivi rivali a livello nazionale.

Il Pd di Schlein addirittura per le intenzioni di voto Lab21.01 viene dato in calo sotto quota 20, con un 19,9% che mantiene la leadership interna al campo progressista ma con uno slancio rispetto alle ultime Europee 2024 ormai concluso. Il M5s di Conte all’11,9% resta la seconda forza interna alla coalizione, mentre l’AVS di Bonelli e Fratoianni mantiene il ruolo di componente radicale-ambientalista aggiungendo connotati più di sinistra al campo largo ancora in costruzione.

Dietro al 37,6% complessivo di consenso secondo i sondaggi politici di fine luglio troviamo anche gli ex partiti del Terzo Polo, con Calenda che al 3,5% resta di poco avanti agli ex alleati: da Renzi al 2,9% con Italia Viva al 2,4% di PIùEuropa, mentre il Sud Chiama Nord di Cateno De Luca non va oltre l’1,6% su scala nazionale.