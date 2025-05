COMUNALI PERSE? FDI (E LEGA) NON SENTONO EFFETTI, TAJANI SÌ. I SONDAGGI POLITICI NAZIONALI DOPO IL PRIMO TURNO

Con le interviste avvenute a urne aperte per il primo turno delle Elezioni Comunali 2025, gli ultimi sondaggi politici di Swg per TgLa7 non sembrano sentire molto l’effetto dei risultati, specie nei capoluoghi dove il campo largo progressista ha decisamente fatto meglio della coalizione del Governo Meloni: eppure appunto, guardando queste ultime intenzioni di voto, non la tenuta ottimale di Fratelli d’Italia e Lega, il Centrodestra non sembra subire affatto il “colpo” di Amministrative che almeno fino ai ballottaggi e al Referendum (l’8-9 giugno 2025) non hanno certo sorriso a Meloni & Co. Anzi, con la comunanza di intenti vista ieri con i leader di Confindustria, procede a braccetto con le imprese per provare ad uscire dalla crisi economica globale.

FdI guadagna ulteriormente consensi salendo al 30,5% pure dopo aver perso Ravenna (ed era prevedibile) e Genova (al primo turno il ko di Piciocchi pesa già di più): il voto nelle Comunali dà comunque un booster al Pd nei sondaggi politici nazionale, facendo riprendere ossigeno a Schlein e le varie correnti Dem che salgono così al 22,8%, guadagnano lo 0,3% rispetto alla scorsa settimana. Statici (o stabili, dipende come si vuole vederla, ndr) sia il M5s al 12,4% che la Lega di Salvini all’8,4%, con il Carroccio sempre più stabile dopo le difficoltà pagate nella seconda parte del 2024.

Osservando poi la seconda parte del “borsino” sui sondaggi politici Swg emerge ancora un calo importante sia per Forza Italia – che scende all’8% perdendo lo 0,3% in una sola settimana – che per l’Alleanza Verdi-Sinistra che fa il passo del gambero e ritorna al 6,5% dopo alcune settimane di lieve risalita.

Fronte centro ed ex Terzo Polo, i risultati delle Comunali 2025 non smuovono di certo la situazione, specie per Matteo Renzi che pure insiste nel ricordare al resto del Centrosinistra che solo assieme si possono vincere le urne (anche se tra Amministrative e Politiche vi è un abisso di differenza ancora, ndr). Per Italia Viva il dato dei consensi oggi segna il 2,6%, meno del 3,2% di Calenda con Azione ma meglio di PiùEuropa all’1,7%, davanti solo a Noi Moderati di Lupi in crescita fino all’1,2%.

Capitolo finale dei sondaggi politici Swg pubblicati la sera del 26 maggio 2025 da La7 riguarda gli scenari internazionali che mai come in questi mesi rappresentano il vero fulcro della politica anche nazionale: la guerra tragica a Gaza in particolare fa segnare un’ulteriore calo di “popolarità” della causa israeliana nei confronti dell’opinione pubblica italiana, con la solidarietà verso il popolo palestinese che sale al 38% dopo un iniziale 19% nei sondaggi raccolti dopo le stragi del 7 ottobre compiute da Hamas. La maggioranza degli italiani (il 57%) chiede che l’UE prenda decisioni importanti contro Israele, con il 60% che vorrebbe l’IDF fuori da Gaza al più presto.

