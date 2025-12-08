Il Barometro Demopolis dei sondaggi politici nazionali se si votasse oggi per le Elezioni: Meloni guida il Centrodestra, Schlein risale al 23%. Sulla leva..

AFFLUENZA AL 60%. MELONI AL 30%, SINISTRA ANCORA A RINCORRERE: ECCO IL NUOVO BAROMETRO DEI SONDAGGI POLITICI

Non che vi siano grandi differenze dal recente passato, eppure il nuovo Barometro sui sondaggi politici nazionali – diffuso come sempre da Demopolis per Otto e Mezzo lo scorso 5 dicembre 2025 – conferma un andazzo ormai consolidato nella politica nostrana: il Centrodestra a guida Meloni, pur con tensioni, problematiche e dossier aperti, resta in vantaggio sulle opposizioni ancora dopo oltre tre anni di Governo.

Al contempo, il campo largo progressista a guida Schlein prosegue nella lenta marcia di avvicinamento al voto del 2027, rinsaldando il proprio elettorato ma ancora senza andare a convincere il vasto popolo di delusi/incerti che ancora popola gli scenari elettorali nazionali. Osservando dunque l’ultimo Barometro sui sondaggi politici, qualora si votasse oggi, Fratelli d’Italia di Meloni – riuniti nella festa di Atreju fino al prossimo weekend – confermerebbero un netto 30% di preferenze, ben 7 lunghezze in più rispetto al Pd di Elly Schlein.

La leader Dem con il campo progressista ancora del tutto da definire, si conferma principale “pietra angolare” della coalizione, con un vantaggio ancora molto ampio sul diretto alleato/rivale in casa 5Stelle: Conte al 12,5% resta ancorato ai consensi pre-Regionali, il che fa intuire come la vittoria del grillino Roberto Fico in Campania al momento non ha sortito un grande effetto nazionale.

Chiudono i sondaggi politici di Demopolis per questa settimana la coppia di alleati diretti della Premier Meloni – Salvini con la Lega e Tajani con Forza Italia – entrambi all’8,8%, con il Carroccio in netto recupero rispetto allo scorso mese. AVS di Bonelli e Fratoianni con il 6,6% invece tengono nettamente dietro la coppia di ex alleati nel Terzo Polo: Calenda al 2,7% con Azione, Renzi con la Casa Riformista-Italia Viva al 2,7%. Capitolo astensione, ad oggi solo il 60% si dice certo di tornare alle urne per esprimere il proprio voto, lasciando invece indecisi e delusi dalla politica in un’ampia “compagnia” con il 40% delle unità.

TENSIONI E PAURE PER LA GUERRA, CRESCE LA VOLONTÀ DI UNA LEVA OBBLIGATORIA (ANCHE SE NON COSÌ CONDIVISA)

Dopo che nei mesi scorsi sia il Ministro Salvini che il titolare della Difesa Guido Crosetto hanno lanciato la proposta di un ripristino della leva militare (a determinate condizioni), il tema della sicurezza e di una maggiore difesa è certamente uno dei più complessi da affrontare non solo in Italia ma nel resto dell’Europa in questo particolare momento storico.

E così mentre il Governo annuncia di aver aumentato le spese per il comparto difesa nella prossima Manovra, rispettando così i vincoli in sede NATO, è stato chiesto negli ultimi sondaggi politici raccolti da Izi lo scorso 5 dicembre un parere agli italiani circa il possibile reinserimento dell’obbligo di servizio militare in Italia.

Ebbene, complessivamente poco meno del 50% si dice convinto che serva la leva di nuovo obbligatoria: il 26,2% spinge per un periodo di 12 mesi, il 18% segue la proposta della Lega di un periodo lungo 6 mesi, mentre il 2,3% aceterebbe solo per un micro periodo di 3 mesi. Di contro, il 21,5% ritiene che la leva debba esserci ma solo volontaria, mentre il 17,2% è convinto che non serva alcun tipo di obbligo alcuno, né civile né militare: da ultimo, il 14,7% nei sondaggi politici Izi afferma di volere il reinserimento dell’obbligo di servizio civile.