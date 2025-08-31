I sondaggi politici di BidiMedia alla ripresa dopo l'estate 2025: Centrodestra resiste alle tensioni, campo largo a -4% e con il rebus della alleanze

I PRIMI SONDAGGI POLITICI DOPO LA PAUSA CONFERMANO IL “VANTAGGIO” DEL GOVERNO: LE POSIZIONI VERSO LA RIUNIONE DEI LEADER

Sono sondaggi politici sostanzialmente rassicuranti quelli che BidiMedia porta all’attenzione dei partiti e del Parlamento con la ripresa ormai piena delle attività politiche post-pausa estiva: gli sconvolgimenti nazionali, le tensioni interne alle coalizioni e lo snodo delle Regionali (e la Manovra) che attende un po’ tutti tra fine settembre e novembre 2025 non ha variato di molto le distanze tra Centrodestra e campo largo progressista, anzi se possibile ha confermato le effettive posizioni qualora si votasse domani per le Elezioni Politiche.

Secondo i sondaggi politici raccolti da BidiMedia tra il 23 e il 25 agosto 2025 – in riferimento ai medesimi pubblicati ad inizio mese – resta decisamene al primo posto Fratelli d’Italia della Premier Giorgia Meloni, con un netto 28,8% di preferenze che certifica la stabilità della Presidente del Consiglio al centro delle dinamiche internazionali in queste settimane. Con Meloni sempre a ridosso del 30% la spinta complessiva della coalizione di Governo resta comunque importante, sebbene il 46,6% sia un lieve passo indietro rispetto alle ultime settimane.

La Lega di Salvini all’8,6% resta davanti a Forza Italia di Tajani, in calo all’8,3%, mentre Noi Moderati di Lupi e Carfagna indietreggiano fino allo 0,9%: in vista dell’ormai imminente vertice con Salvini, Tajani, Lupi e Meloni per dirimere gli ultimi candidati che mancano per le Regionali (Veneto, Puglia e Campania), il Centrodestra resta così ancorato al 47%, rimanendo circa 4 punti sopra il potenziale campo largo di sinistra, sebbene sia tutto da chiarire quale coalizione progressista potrà presentarsi (e con quali alleanze) entro le urne del 2027.

CAMPO LARGO, SONDAGGI “STRETTI”: PD ANCORATO SOPRA IL 22%, TERZO POLO IN DEBITO D’OSSIGENO

Osservando infatti i primi sondaggi politici nazionali alla ripresa dopo l’estate il Centrosinistra può contare sulla stabilità di Schlein e Conte, ma al contempo patire la mancanza di spinta nei consensi ormai da dopo le ultime Europee più di un anno fa: i dati oggi parlano di un Pd in lievissima crescita al 22,5% mentre i 5Stelle – che hanno incassato Tridico e Fico come candidati unitari alle Regionali in Calabria e Campania – salgono al 12,9%, comunque non bastevole per vedere il campo progressista prendere il “largo”.

I sondaggi politici restano infatti piuttosto “stretti” per le varie anime della coalizione, con AVS che resta stabile al 7% e con un terzo polo centrista ad oggi in piena crisi di consensi e riferimenti: Azione di Calenda secondo i sondaggi BidiMedia non va oltre il 2,6% mentre soprattutto Renzi crolla con Italia Viva addirittura all’1,5%, appena sopra l’1,3% di PiùEuropa e con vicinissimi attorno all’1% i vari Rizzo, Comunisti, e Potere al Popolo.