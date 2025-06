VERSO IL REFERENDUM MELONI CONFERMA IL 30% DI CONSENSI: COSA DICONO GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Nel pieno delle polemiche per la posizione espressa dalla Presidente del Consiglio sui Referendum 2025 di domenica e lunedì prossimi – con la sinistra che attacca Meloni per non aver invitato gli italiani alle urne (anche perché l’astensione è una scelta legittima nell’istituto del voto referendario abrogativo, ndr) – gli ultimi sondaggi politici raccolti da Lab21.01 per “Affari Italiani” inquadrano uno scenario ancora piuttosto positivo per il Centrodestra, sebbene si confermi il calo delle scorse settimane.

Meloni con FdI resta stabile con il 30.1% dei consensi, ma è in generale la coalizione a perdere qualche lieve punto percentuale che fa “sperare” il campo largo progressista di un possibile recupero nei prossimi mesi: ad oggi il Centrodestra vale il 47,7%, complice il calo della Lega all’8,6% e la statica posizione di Forza Italia all’8,5%, con uno 0,5% in dote a Noi Moderati di Lupi, Gelmini e Carfagna.

La vittoria in alcuni capoluoghi per le Comunali 2025 e la spinta per votare i referendum su cittadinanza e lavoro al momento fanno guadagnare al Pd appena lo 0,1% nei sondaggi politici Lab21.01 (rispetto alla scorsa settimana, ndr) con un 20,7% che rappresenta comunque la forza trainante del campo progressista. Il M5s resta infatti all’11,8%, con il lieve calo dell’AVS al 5,6% e con un valore generale della coalizione (ancora tutta da costruire) che si ferma al 38,1% dei consensi nazionali. Da Calenda a Renzi fino a Magi, restano tutti sotto quota 4% per un futuro ancora nel “rebus” per le forze dell’ex Terzo Polo.

DALLA PREMIER AL GOVERNO, LA FIDUCIA NEI MINISTRI CON LA LEGA PROTAGONISTA

Molto sta nelle sfide che attendono la politica italiana a livello internazionale e pure internamente, con i voti sul Referendum (dove il rebus del quorum agita l’intero Centrosinistra) e le Elezioni Regionali in Campania e Veneto il prossimo autunno: lo scontro tra Centrodestra e campo largo, oltre ai sondaggi politici 2025, si prepara ad essere il vero “file rouge” che accompagnerà il Parlamento verso le prossime Elezioni Politiche nel 2027.

Rimanendo ai dati emersi su Lab21.01 per “Affari Italiani”, emerge una generale soddisfazione per l’operato della Presidente del Consiglio, stimata al 59,1% di fiducia generale per quanto riguarda la politica interna e addirittura 61,2% per la politica estera. Per quanto concerne invece la fiducia espressa dei principali Ministri del Governo Meloni, a sorpresa i sondaggi politici Lab21.01 vedono una grande preferenza dell’elettorato per la Ministra del Lavoro Marina Calderone con un alto 52,6% di consenso maturato in questi primi due anni e mezzo di Governo.

Al secondo posto in netta ascesa il titolare di Trasporti e Infrastrutture, nonché leader della Lega Matteo Salvini con il 52,2% dei consensi: al terzo posto il Ministro del Made In Italy Urso (FdI) al 51,7%, subito davanti al vicepremier e Ministro degli Esteri Tajani, al Ministro dell’Ambiente Pichetto e al responsabile dell’Economia e delle Finanze Giorgetti, tutti tra il 51 e il 50% delle preferenze.