ALTISSIMA ANCORA L’ASTENSIONE, CENTRODESTRA PER ORA IMBATTIBILE: I NUOVI SONDAGGI POLITICI IPSOS

Per ora paradossalmente il miglior alleato del Governo Meloni è l’alto grado di astensione presente ancora in forte quantità nel nostro Paese: se infatti il Centrodestra nei sondaggi politici nazionali resta di fatto imbattibile e inavvicinabile per le varie forze di opposizione, vi è un 46,5% di italiani potenziali elettori – secondo i nuovi sondaggi politici Ipsos – che ad oggi non esprimerebbe il proprio voto in un’eventuale Elezione anticipata.

Più dunque della tenuta attuale dei vari partiti di maggioranza, che comunque restano saldamente alla guida del Paese, vi è che che l’intera area progressista non guadagna consensi rimanendo ancorata agli stessi risultati (se non in calo) delle Europee. Vi è quasi un 50% di elettori che invece si dice deluso e non rappresentato, tra astenuti, indecisi e schede bianche. Questo dicono i sondaggi politici di Ipsos per il “Corriere della Sera”, pubblicati l’1 marzo 2025 dopo i primi due mesi dell’anno in sostanziale controllo del Governo Meloni, con il plauso degli elettori che sono addirittura cresciuti in questi due anni e mezzo dalla vittoria alle Politiche 2022.

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni viene stimato al 27% su scala nazionale, il dato più basso della “media” demoscopica che normalmente assegna al partito della Premier una cifra attorno al 30%: Ipsos però storicamente in questi anni ha sempre mantenuto la stima più al ribasso per FdI, sia “sbagliando” prima dei risultati delle Politiche 2022, sia azzeccando invece il dato poi preso da Meloni alle Europee 2024. Resta comunque un Centrodestra che sfiora sempre il 50% degli intenzionati a votare, complice il risultato praticamente pari di Tajani e Salvini: i sondaggi politici Ipsos assegnano l’8,2% a Forza Italia e l’8,1% alla Lega, con l’aggiunta di un 1,2% per Noi Moderati di Maurizio Lupi.

LA CRISI DEL PD E I DUBBI SU SCHLEIN: ANCHE TRA I LEADER I SONDAGGI NON SFONDANO

Come già anticipato, è in casa “campo largo” che si affollano i pensieri e le tribolazioni maggiori ancora in questi primi mesi del 2025: i sondaggi politici Ipsos evidenziano un calo ulteriore del Partito Democratico al 22,6%, per quello che dovrebbe essere il partito trainante della potenziale coalizione di Centrosinistra. Le posizioni controverse espresse anche negli ultimi giorni sulla guerra in Ucraina, contro l’UE per le politiche di riarmo e a favore dell’abbattimento del Jobs Act, hanno acuito la distanza interna tra la maggioranza di sinistra e l’area riformista-cattolica.

Lo scontro interno porta inevitabilmente ripercussioni sul fronte consensi, con il Pd di Schlein che non solo non cresce nei sondaggi oltre il 23% ma indietreggia dopo i buoni risultati raggiunti a fine 2024: dietro al 22,6% dei Dem troviamo il 13,2% in buona ascesa del M5s di Conte, che beneficia in parte di qualche percentuale persa dagli alleati-rivali del Partito Democratico. Resta inchiodata al 6% l’AVS nei sondaggi politici Ipsos, di fatto “pareggiando” l’insieme dell’ex Terzo Polo tra Azione (2,3%), Italia Viva (2,3%) e PiùEuropa (2,2%).

Osservando infine i dati espressi sui principali leader del Paese, la conferma sulla crisi di fiducia per la leader Pd si rende esplicita: se la Premier Meloni mantiene un 35% generale che la proietta ancora in testa al “borsino” dei leader, il 26% di Elly Schlein vede non decollare il progetto progressista alla guida del principale partito di sinistra italiana.

La Segretaria pd viene battuta dal 30% di Tajani, pareggiata da Giuseppe Conte, e davanti di poco al vicepremier leghista Matteo Salvini (23%). Chiudono i sondaggi politici sui leader nazionali il 21% d Nicola Fratoianni, davanti di una sola lunghezza all’alleato Bonelli e all’ex Ministro Lupi, con Calenda al 19%, Magi al 18% e Renzi al 13% che chiudono la particolare classifica sui principali protagonisti della politica italiana.