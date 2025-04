GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI ALLA VIGILIA DEL VIAGGIO DI MELONI ALLA CASA BIANCA CONFORTANO IL GOVERNO

«Non sarà un viaggio facile»: così Giorgia Meloni alla vigilia della visita ufficiale da Donald Trump si ritrova nel mezzo di uno scenario internazionale complesso sul fronte dazi e riarmo, con però la soddisfazione per un generale consenso confermato dai sondaggi politici raccolti da Lab21.01 per “Affari Italiani”, che fanno il paio con i dati Swg emersi lunedì sera. Il Centrodestra in generale e Fratelli d’Italia in particolare restano ai picchi massimi in questi due anni e mezzo di Legislatura,

Il 30,2% degli intervistati nei sondaggi politici raccolti il 12 aprile 2025 esprime preferenza e stima per l’operato di FdI, primo partito per distacco del Paese e guida trainante all’interno della coalizione: con una Lega al top dopo il Congresso e una Forza Italia che rimane stabile, il Centrodestra affronta un mese delicatissimo per il futuro dell’economia (e commercio) italiana con il vento in poppa dei consensi nazionali. Dietro a FdI è il Pd a rimanere l’unico vero antagonista, con le ossa però sempre più “rotte” da un calo nei consensi preoccupante per la segretaria Elly Schlein.

Ad oggi i Dem scendono sotto il 21% e si fermano al 20,8%, continuando a non convincere appieno un elettorato confuso dalle varie posizioni sui temi caldi: dai rapporti con l’UE al riarmo, dai dazi alla guerra in Medio Oriente (con l’ultimo appello pro-Palestina che qualche problematica l’ha prodotta nell’area riformista politicamente più vicina allo Stato d’Israele). I sondaggi politici al momento però danno ulteriori preoccupazioni all’intero Centrosinistra, con il M5s al terzo posto con l’11,5% ormai sempre più tallonato dall’exploit della Lega di Salvini sempre più in auge in questo inizio 2025.

LO SCONTRO SULLE COALIZIONI E IL TEMA DAZI: 90% APPROVA IL “CONGELAMENTO” DI TRUMP

Ad oggi, i sondaggi politici Lab21.01 danno un aumento dei consensi per Salvini & Co. fino al 0,1%, sorpassando ulteriormente Forza Italia di Tajani che resta invece all’8,5%. A chiudere il cerchio del borsino partiti questa settimana ci pensa l’area “centrista” che resta ancora sotto l’Alleanza Verdi-Sinistra al 5,6%. Azione di Calenda al 3,8% rimane davanti a Renzi di 1% netto, mentre PiùEuropa al 2,5% si tiene dietro solo Noi Moderati allo 0,6% e Sud Chiama Nord all’1,5%.

Nel confronto netto fra le coalizioni, davanti a ipotetiche Elezioni Politiche imminenti, ancora non vi sarebbe storia tra il Governo Meloni e il “campo largo” tutt’altro che definito nella sua composizione: il Centrodestra in totale raccoglie il 48,4% dei consensi mentre i sondaggi politici di “Affari Italiani” certificano una 37,7% complessivo per il Centrosinistra, composto ad oggi “solo” da Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli.

Ultimo capitolo affrontato dai sondaggi politici Lab, nella settimana del viaggio di Meloni da Trump, non può che riguarda i dazi lanciati (e poi congelati) dagli Stati Uniti: il 90% schiacciante degli intervistati ritiene ottima la mossa del Presidente americano si sospendere i dazi contro l’Europa e gli altri Paesi nel mondo dopo l’iniziale ”aggressione” commerciale. Se questo però porterà ad un effettivo accordo ancora non è dato sapere, di certo la visita della Presidente del Consiglio è atta a sondare il terreno con la Casa Bianca per una trattativa poi da condurre direttamente tra UE e USA.