MELONI SEMPRE PIÙ AL TOP, SCENDE LA LEGA, PD PERDE LO 0,5%: I NUOVI SONDAGGI POLITICI DI NOTO

Se già la media dei sondaggi politici ad inizio maggio tornava a sorridere per la coalizione del Governo Meloni, anche i nuovi dati in arrivo dall’Istituto Noto per Porta a Porta restituiscono una fiducia rinnovata nel Centrodestra a due settimane dalle Elezioni Comunali in 120 città d’Italia. Anche perché al contempo, il principale partito di opposizione continua la fase calante, scesi ora sotto il 22% e con un consenso in “picchiata” dopo i buoni risultati delle Europee e Regionali del 2024.

I sondaggi politici Noto danno infatti questa settimana un calo del Pd di Schlein dello 0,5% rispetto alle medesime intenzioni di voto delle 2 settimane precedenti, con un distacco ormai di quasi 10 punti da Fratelli d’Italia: Meloni spinge FdI al 31% nelle rilevazioni tra fine aprile e inizio maggio 2025, i Dem invece non vanno oltre il 21,5% e vedono avvicinarsi – seppur ancora a debita distanza – i rivali alleati del M5s di Conte, stabili al 13% su scala nazionale.

Guardano sempre i sondaggi politici condotti per la trasmissione di Rai 1, la Lega di Salvini perde lo slancio e cala all’8,5%, perdendo uno 0,5% di fatto “traslato” sull’alleato al Governo Tajani, con Forza Italia che infatti sale al 9% risuperando il Carroccio. Cambiando “sponda” politica, ecco che l’AVS di Fratoianni e Bonelli prosegue ad ampliare consensi seppure con lenta gradualità: AVS al 6,5% nei sondaggi politici Noto allunga su Azione di Calenda, fermi al 3%, e sopratutto su Renzi e PiùEuropa che restano rispettivamente al 2 e 1,5% (con Magi che “pareggi” i Noi Moderati di Lupi e Carfagna).

LE COALIZIONI ALLA PROVA (FINALMENTE) DI ELEZIONI REALI: SINISTRA IN CALO MA AVANTI NEI SONDAGGI PER LE AMMINISTRATIVE

A ridosso del voto per le Amministrative 2025, i sondaggi politici sulle coalizioni generali vedono ancora un surplus di vantaggio per il Centrodestra del Governo Meloni anche se le speranze del “campo largo” sono tutte sullo spuntare alcuni Comuni importanti nelle Elezioni di fine maggio/inizio giugno.

Ad oggi, secondo i sondaggi Noto, il Centrodestra trainato dalla Premier Meloni sale al 50% netto, davanti al 29,6% scarno del Centrosinistra: Schlein per vincere deve per forza imbarcare Conte, Fratoianni e Bonelli ma ad oggi il 47,5% complessivo del campo progressista potrebbe anche non bastare; certo, resta una larghissima fetta di indecisi e astenuti, il 46% complessivo, che potrebbe essere determinante nell’una o nell’altra direzione in caso di Elezioni Politiche future.

Uno sguardo sulle Elezioni Comunali è offerto sempre dagli ultimi sondaggi di Noto prima del silenzio elettorale al via oggi: nei 4 capoluoghi di provincia al voto, la sinistra a guida Pd si troverebbe avanti (anche se di poco) a Genova con Salis contro il Cdx di Piciocchi, 50% a 47%, mentre a Ravenna potrebbe essere già vittoria al primo turno contro la destra divisa. Avanti anche a Matera, il campo largo progressista si trova invece avanti ma senza possibilità di vincere al primo turno a Taranto: non cambieranno le dinamiche nazionali ma per il Centrosinistra il “test” di coalizione in queste Amministrative 2025 (più referendum) sarà un dato comunque da considerare.