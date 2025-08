I sondaggi politici YouTrend prima dell'estate: la tenuta di Meloni in un Centrodestra ancora in tensione. Male Pd e AVS, balzo di Conte: gli scenari

MELONI VA IN VACANZA CON I SONDAGGI POLITICI ANCORA AL TOP. GLI SCENARI IN CASA CENTRODESTRA (DOVE LE TENSIONI RIMANGONO)

Dopo aver chiuso ieri l’ultimo CdM prima dell’estate con la novità dell’archiviazione sul caso Almasri (non però per i propri Ministri), la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni può andare in ferie con il vento in poppa per i sondaggi politici che a livello nazionale confermano la tenuta/crescita del suo partito. Nonostante le tensioni internazionali, la partita sui dazi ancora aperta con l’UE, e con le fibrillazioni interne al Centrodestra per un accordo che ancora non arriva sulle Regionali 2025, il consenso per FdI e per la Premier non sembra calare.

Osservando gli ultimi sondaggi politici raccolti da YouTrend per SkyTG24 tra il 25 e il 30 luglio 2025, il partito di Giorgia Meloni sale al 28,5% con un aumento netto dello 0,4% rispetto a metà luglio: assieme alla Lega di Salvini, che ha ripreso quota in questa prima metà dell’anno, la coalizione ad oggi viene mantenuta sempre tra il 45 e il 50% su scala nazionale. Stop forzato per il partito di Tajani, Forza Italia, dato in calo dello 0,5% scivolando fino all’8,4%, appena davanti all’8,3% del Carroccio invece in crescita. In crescita anche Noi Moderati di Lupi allo 0,6% dopo il crollo tra giugno e luglio.

A livello di fiducia effettiva sul Governo Meloni, i sondaggi politici per Sky vedono un calo del 2% rispetto alle precedenti intenzioni di voto: ad oggi, un giudizio positivo sull’operato dei Ministri si “ferma” al 32%, con il 58% che invece non approva quanto fatto fino ad oggi dall’esecutivo. La quadra in Veneto e Campania ancora non è giunta, con le interlocuzioni che permangono in casa Centrodestra, con la decisione che dovrebbe arrivare durante le riunioni “extra” Parlamento delle prossime settimane estive.

CONTINUA IL BALZO DEL M5S ASSIEME ALLO STALLO DI SCHLEIN: AVS AVANZA PRETESE, CALENDA SALE AL 4%

Se però nel Centrodestra alla fine la composizione della coalizione sui candidati delle prossime Regionali e in generale da qui al 2027 difficilmente vedrà interpreti diversi da quelli attuali, in casa progressista lo scenario è diametralmente opposto: i dissidi su Toscana e Campania, con ora anche l’Alleanza Verdi-Sinistra che “alza” la pretesa sul prossimo candidato alle Regionali Calabria (fatto il nome ufficialmente di Mimmo Lucano), confermano una leadership ancora alla ricerca di un’identità.

Schlein con il suo Pd si trova ferma nei sondaggi politici ormai da settimane: anche i dati YouTrend confermano lo stallo nei consensi, ad oggi fermi sul 22,1%, mentre l’alleato principale – il M5s di Conte – vola al 13,4% con un netto +0,7% nelle ultime due settimane. Sale la fiducia e così anche la pretesa di contare di più nell’ideale campo largo progressista: stesso dicasi per l’AVS di Bonelli e Fratoianni che con il 6,9% (seppur in calo nei sondaggi dello 0,4%) intende avere almeno uno dei prossimi 6 candidati per le Regionali da qui a fine anno.

Chiudono i sondaggi politici, per una coalizione ancora senza una guida ferma e dei contorni chiari, le liste dei centristi in costante subbuglio: per YouTrend l’Azione di Calenda avrebbe quasi assorbito i voti di Renzi, con un 4,1% complessivo che sovrasta l’1,7% di Italia Viva e l’1,8% di PiùEuropa.