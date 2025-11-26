I sondaggi politici di Piepoli sull'andamento nazionale dei partiti: Pd e FdI in calo, Centrodestra resta davanti al campo largo, centro sovraffollato...

FORZA ITALIA E LEGA RECUPERANO QUALCHE CONSENSO A FDI: COSA DICONO I NUOVI SONDAGGI PIEPOLI PER IL CENTRODESTRA

La leader del Partito Democratico Elly Schlein rivendica la vittoria alle Elezioni Regionali 2025 e punta dritto alla conquista di Palazzo Chigi tra un anno e mezzo contro la Premier Giorgia Meloni: i sondaggi politici nazionali, assieme anche al numero di voti assoluti registrati nelle ultime tre tornate elettorali in Veneto, Puglia e Campania sembrano però suggerire un’altra narrazione. L’ultima raccolta di intenzioni di voto fatta dai sondaggi politici dell’istituto Piepoli – con interviste al 18 novembre scorso – danno sì una lieve flessione per Fratelli d’Italia, ma nel complesso di un 31,5% su scala nazionale.

Un calo dello 0,5%, con il Centrodestra che però nel suo complesso guadagna spazio visto che Lega e Forza Italia non solo recuperano ma fanno anche meglio nell’analisi settimanale dei sondaggi politici raccolti per Omnibus su La7: Salvini cresce dello 0,5% e torna all’8,5%, Tajani aumenta sempre dello 0,5% il proprio consenso e punta gli azzurri al 9%, con Noi Moderati di Lupi che resta invece stabile all’1,5.

Sui voti delle Regionali invece, facendo un paragone con le precedenti tornate elettorali del 2020, M5s e Lega perdono rispettivamente un terzo dei voti e la metà nelle tre aree dove si.è votato, mentre Fratelli d’Italia cresce di oltre il 50% i propri precedenti voti assoluti. Il Pd rimane stabile e conferma le legislature in Campania e Puglia, ma quella “spallata” decantata da Schlein e dal campo largo progressista ancora non si intravede all’orizzonte (specie perché si tratta comunque di un 3-3 complessivo sulle Regionali tenutesi da settembre ad oggi).

M5S E PD INSEGUONO A DISTANZA: CRESCE MARATTIN, CAMPO AL CENTRO SEMPRE PIÙ FOLTO

I sondaggi politici raccolti da Piepoli la scorsa settimana mettono in evidenza poi come tanto Meloni quanto Schlein abbiano un calo momentaneo nei consensi nazionali: detto di FdI che scende dal 32 al 31,5%, anche il Pd cala al 21% rimanendo davanti 10 punti netti agli alleati del M5s (a loro volta indietro di 20 punti netti alla leader del Governo).

I consensi attorno al campo largo restano dunque a distanza dalle preferenze raccolte in questi anni dal Centrodestra, anche perché AVS al 6% e PiùEuropa al 2% non offrono lo stesso “apporto” delle compagini riunite a Palazzo Chigi. Le intenzioni di voto vedono infine nel settore “centro” un forte sovraffollamento di liste e personalità, tutte tra il 2 e il 3% su base nazionale, ma al momento ancora imprevedibili sull’entrare o meno nelle due coalizioni nazionali di destra e sinistra.

I sondaggi Piepoli danno ad oggi Calenda sul 3% come per Renzi – con i rispettivi partiti Azione e Italia Viva – mentre cresce in pochi mesi di vita il Partito Liberaldemocratico di Marattin, salito fino all’1,5% e al momento equidistante tanto da Meloni quanto dalla segretaria del Pd.