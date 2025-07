I sondaggi politici Swg con gli scenari di crisi per Meloni e Schlein: tenuta complessiva della maggioranza e il rebus campo largo, come valgono i partiti

LA “CRISI” DI FDI E PD NEI NUOVI SONDAGGI POLITICI, TRA REGIONALI E GIUSTIZIA

Se da un lato la Presidente del Consiglio cerca una difficile quadra nella maggioranza per i candidati delle prossime Elezioni Regionali (e intanto attende l’evoluzione del delicato caso Almasri oltre alla riforma della giustizia), la sua diretta rivale non se la passa certo meglio: Meloni e Schlein negli ultimi sondaggi politici, raccolti da Swg come sempre per TgLa7 ad inizio settimana, rappresentano le due forze politiche al momento più in difficoltà anche se paradossalmente restano comunque i primi due partiti per distacco nel Paese.

Il Centrodestra nel secondo vertice avvenuto ieri dopo il primo della scorsa settimana, non ha concluso la “partita” sui candidati delle Regionali anche se permane la compattezza nel voler presentare la squadra migliore contro il campo largo: di contro, a sinistra, la leader Dem Schlein deve cercare di superare il caos interno per l’inchiesta sul Comune di Milano e assicurarsi che tutte le componenti della potenziale coalizione progressista possano concorrere all’obiettivo comune di battere il Centrodestra alle urne nel 2027.

A livello di sondaggi politici però, tanto FdI quanto il Pd vedono calare i propri consensi secondo le stime raccolte da Swg tra il 16 e il 21 luglio 2025: Fratelli d’Italia scende fino al 29,9% perdendo lo 0,4%, appena “meglio” il Partito Democratico che scivola al 22,7% su scala nazionale. Respirano e recuperano voti invece i diretti alleati delle due donne protagoniste della politica italiana: il M5s di Conte scollina quota 13% per la prima volta da mesi, mentre la Lega di Salvini dopo il clamore per il caso Open Arms torna avanti a Forza Italia staccandola nettamente con l’8,4% contro il 7,9% di Tajani,

LE TURBOLENZE NEL “CAMPO LARGO”: RENZI VUOLE ‘CONTARE’ MA È L’ALLEANZA VERDI-SINISTRA A CRESCERE

Il Centrodestra ad oggi continua a valere tra il 40 e il 50%, ed è dunque il campo largo che deve provare a fare qualcosa di più di quanto non sia riuscito a costruire in questi primi 1000 giorni passati all’opposizione: secondo le interviste dei sondaggi politici Swg-La7, se la coalizione a Palazzo Chigi può contare anche sull’1% di Noi Moderati, è ben più complicato l’assetto interno nel Centrosinistra.

Al momento la terza forza interna, l’Alleanza Verdi-Sinistra, prende sempre più piede con il 6,9% e una capacità di consensi che inizia a chiedere anche una “ricompensa politica” in termini di programma e candidati: Bonelli e Fratoanni ad oggi valgono il triplo di Italia Viva di Renzi (2,4%), che pure vorrebbe contare maggiormente nell’ipotetico prossimo campo largo progressista. A chiudere i sondaggi politici Swg della settimana troviamo invece Azione di Calenda, al 3,5%, e PiùEuropa di Magi e Bonino che non va oltre il 2%. Ancora molto alta la quota di astensione e indecisi, pari al 30% e di fatto “primo partito” del Paese.