COME CAMBIANO I SONDAGGI POLITICI IN UN ANNO: CRESCONO MELONI E PD, CALO PER M5S E LEGA

Dalle Europee alle Regionali, passando per le Amministrative: al di là dei risultati delle Elezioni, in un anno i sondaggi politici mostrano cambiamenti importanti anche se non “decisivi” per spostare il vantaggio attuale del Centrodestra a livello nazionale contro un “campo largo progressista” ancora alla ricerca di una composizione precisa. E così emerge anche dall’indagine Human Index-Vis Factor – in collaborazione con i sondaggi politici di Emg – per l’Adnkronos, nel confrontare il giudizio degli italiani al maggio 2025 rispetto alle intenzioni di voto di un anno esatto fa.

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni assieme al Partito Democratico di Elly Schlein sono le liste che hanno guadagnato maggiori consensi in questi ultimi 12 mesi, anche se con un’evoluzione tutt’altro che simile: i Dem hanno svettato alle Europee 2024, guadagnando fino a fine anno salvo poi calare nettamente in questo nuovo anno, fino al lieve rialzo post Comunali. FdI invece mantiene la leadership del partito trainante la coalizione, con difficoltà a livello locale ma con uno stabile consenso tra il 28 e il 30%.

I sondaggi politici di Vis Factor aggiornati a fine maggio 2025 mostrano esattamente questa “fotografia”: Meloni al 28,9% guadagna netto sullo scorso anno, così come il 23,7% del Pd è un passo avanti rispetto al 21% del maggio 2024. Al terzo posto crolla pesantemente il M5s di Conte, passando dal 15% di un anno fa all’attuale 11,6%: la Lega di Salvini scende all’8,5%, superata dal 9,8% di Forza Italia, con balzo in avanti dell’AVS di Fratoianni e Bonelli che al 6,1% “raddoppiano” sia il 3% di Calenda con Azione che il 2,5% di Renzi con Italia Viva.

TOP POLITICI E MINSITRI: IL CENTRODESTRA MANTIENE LA FIDUCIA

Con una fiducia generale che rimane comunque superiore a quota 40% per l’intero operato del Governo, il Centrodestra mantiene alto il consenso tanto sui principali leader quanto sui Ministri giunti al “giro di boa” della legislatura. I sondaggi politici pubblicati da Human Index su Adnkronos registrano un 41% di consenso e fiducia anche per la stessa Presidente del Consiglio, nettamente più avanti degli altri leader in Parlamento.

Meloni guida la “top five” dei politici più apprezzati d’Italia, davanti al vicepremier Antonio Tajani con il 35,1%, seguito dalla segretaria del Pd Schlein al 27,8%, appena davanti all’ex Premier Giuseppe Conte (25,7%), con il leader della Lega e Ministro Matteo Salvini che chiude al quinto posto con il 25,6% delle preferenze tra gli elettori.

Rimanendo in tema di classifiche, i sondaggi politici espressi dagli elettori in merito all’operato dei principali Ministri del Governo Meloni è ancora la Lega a fare la voce grossa con ben 2 esponenti di rilievo, con 2 anche per Forza Italia e 1 Ministro in quota FdI. Il “borsino” dei Ministri più apprezzati vede il titolare degli Esteri Tajani al 35% davanti al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al 32%, con sul gradino più basso del podio il titolare della Difesa Guido Crosetto. Bene anche il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin (30%) e il Ministro dell’Economia, leghista doc, Giancarlo Giorgetti al 29,8% di apprezzamento per il suo operato.