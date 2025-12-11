I nuovi sondaggi politici YouTrend-Sky su partiti e primarie del campo largo per il 2027: calo Meloni e Lega, salgono Pd e AVS, rebus leader a sinistra

IL CALO DEL CENTRODESTRA E LA CRESCITA DEL PD (CHE RESTA PERÒ A -6% DA MELONI): I NUOVI SONDAGGI POLITICI YOUTREND

Storicamente i sondaggi politici condotti da YouTrend registrano un consenso “inferiore” di media alle forze di Governo, mediando tra consensi al top di alcuni istituti demoscopici e risultati elettorali poi elettivamente in arrivo sul campo (ricordiamo che per le Politiche del 2022 il Centrodestra venne decisamente sottostimato nelle analisi dei sondaggi della vigilia, ndr). Resta però importante da registrare il calo segnato su Fratelli d’Italia e Lega dopo le Regionali, anche se in controtendenza (specie per Salvini) rispetto agli ultimi sondaggi emersi in queste settimana: secondo le intenzioni di voto pubblicate da YouTrend per SkyTg24 il 10 dicembre 2025, Meloni perde lo 0,7% in una settimana, la Lega lo 0,5%.

Ne approfitta tanto il Pd di Elly Schlein, quanto sorprendentemente PiùEuropa di Magi (addirittura +1,3% in sette giorni), complice probabilmente l’effetto interesse sulle condizioni di salute di Emma Bonino che per fortuna sembrano essere migliorate dopo le sue dimissioni dall’ospedale. I sondaggi politici nazionali in questo ultimo scorcio di 2025 danno comunque un vantaggio generale ancora importante per il Centrodestra, anche se comunque in calo su più fronti rispetto ad un campo largo in lieve crescita dopo le Regionali.

I dati dicono che Meloni con scende sotto quota 28% (fermandosi al 27,8%), con il Pd che recupera sì ma rimane comunque a 6 lunghezze dalla rivale Presidente del Consiglio: per il M5s i sondaggi danno comunque un consenso non oltre il 13,4%, mentre la Lega con il 7,8% rimane davanti di poco a Forza Italia, appena dietro al 7,6%. È soprattutto Alleanza Verdi-Sinistra a sospendere in queste rilevazioni con il 7,7% nazionale, ancora in aumento nei consensi dopo i buoni risultati nel corso dell’anno.

📊 #Sondaggio Youtrend per @SkyTG24: rispetto alla rilevazione del 3 novembre, calano FdI (27,8%, -0,7), Lega (7,8%, -0,5), FI (7,6%, -0,4) e Azione (3,9%, -0,9), mentre risultano in crescita soprattutto il PD (22,1%, +1,0) e +Europa (2,8%, +1,3). pic.twitter.com/AAMDTB1mfO — Youtrend (@you_trend) December 10, 2025

PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA (IPOTETICHE) E VOTI “ESTERNI”: COSA PUÒ SUCCEDERE NEL 2027

Capitolo finale riguarda i gruppi di centro, con solo Calenda che ad oggi potrebbe aspirare a superare lo sbarramento dell’attuale legge elettorale, pur rimanendone per il momento fuori: 3,9% il partito Azione, 2,8% in netta crescita PiùEuropa che addirittura supera Renzi fermo all’1,9%, davanti solo a Noi Moderati che con lo 0,8% resta la quarta “gamba” delle forze di Governo.

Rimanendo però in casa progressista, sono interessanti i dati che emergono circa la leadership futura che nel 2027 giocoforza dovrà decidersi in merito a chi guiderà la coalizione contro il Centrodestra di Giorgia Meloni: sebbene il Pd si appresta a modificare lo statuto eliminando l’ipotesi delle primarie di coalizione dal proprio regolamento, ed eleggendo così direttamente la Segretaria in carica come candidata a Palazzo Chigi, restano turbolenze interne alla sinistra con Elly Schlein tutt’altro che blindata nel suo ruolo di antagonista della Premier.

Secondo i sondaggi politici di YouTrend infatti il suo consenso si aggira sul 31% in caso di primarie, tallonata da vicinissimo sia dal leader M5s Giuseppe Conte al 29%, e sia dalla sindaca di Genova Silvia Salis, al 28% e rappresentante dell’area più moderata-riformista (con Matteo Renzi come “sponsor” principale). Più diradate le altre figure citate, dal Governatore della Puglia Decaro appena eletto (9%) al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (3%), entrambi membri del Partito Democratico. Interessante da ultimo il dato sui voti “esterni” a quello principale, ovvero in caso alle primarie non si presentasse il candidato prescelto: il 33% convergerebbe su Schlein, il 29% sulla Salis e solo il 19% su Conte, mentre Decaro salirebbe fino al 15%.