PD E M5S SALGONO DOPO LE COMUNALI, CALO PER LA SINISTRA AMBIENTALISTA: IL CAMPO LARGO “ACCORCIA”

Dopo il voto delle Elezioni Comunali 2025 gli unici partiti a guadagnare nel calcolo dei sondaggi politici nazionali – con le ultime interviste di Ipsos per il “Corriere della Sera” aggiornate al 28 maggio – sono le due principali liste del “campo largo progressista”, guidate da Schlein e Conte: il Centrodestra è in calo di circa un punto e mezzo, così come l’ala centrista non riesce a guadagnare terreno in modo da rappresentare una effettiva “tentazione” per la sinistra nel tentativo di costruire una coalizione larga per battere Meloni alle prossime Elezioni.

Fedez contro Travaglio e Sala al Congresso di Forza Italia/ "Quando Elon Musk chiamò me anziché Di Maio..."

Dopo il primo turno delle Amministrative, con soprattutto le vittorie a Genova e Ravenna, il consenso attorno al Partito Democratico vira verso l’alto dopo mesi di crisi e incomprensioni: il campione locale è troppo minuto per poter pensare ad un effettivo recupero in tempi brevi a livello nazionale, ma Schlein ha ora motivo per sorridere. I sondaggi politici Ipsos indicano infatti il Pd al 22,1%, in crescita dell’1,2% rispetto alle stesse intenzioni di voto di fine aprile: i Dem si scontrano sempre più con la Premier e richiamano la sinistra alle urne per contrastare i conservatori in tutta Europa, con risultati al momento ancora non “enormi”.

Riforma pensioni 2025/ Forza Italia studia norma su Quota 100 (ultime notizie 1 giugno)

Dietro al Pd in casa progressista troviamo il M5s di Conte, salito fino al 14,6% al massimo consenso registrato dalle ultime Europee 2024: i 5Stelle avanzano dello 0,7% e capitalizzano l’opposizione ferma a guerre e riarmo UE. Flop invece per l’Alleanza Verdi-Sinistra che scende al 5,9% e vede avvicinarsi sempre più Azione di Calenda al 3%, con però Matteo Renzi che cede di schianto lo 0,5% e crolla al 2% appena davanti all’1,8% di PiùEuropa.

CENTRODESTRA IN CALO, NON SOLO MELONI: COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI DI IPSOS

È invece più problematica questa volta la situazione in casa Centrodestra, anche se era prevedibile visti i sondaggi politici pre-Comunali che davano la coalizione guidata dalla Presidente Giorgia Meloni in calo nei principali capoluoghi al voto: Fratelli d’Italia scende fino al 27,3%, anche se a livello di media generale altri istituti demoscopici tendono a vedere FdI con un dato più vicino al 30%.

Decadenza Alessandra Todde: perché è stato respinto il ricorso/ Ecco le irregolarità e violazioni riscontrate

Di sicuro il ko alle Comunali ha visto aprirsi qualche spiraglio di crisi interna nelle coalizioni locali, sebbene a livello nazionale la tenuta del Governo sia comunque ampia (al netto di distanze su dossier come il terzo mandato o le politiche economiche): la Lega con Forza Italia scivolano entrambe al 7,8%, in calo dello 0,4%, così come Noi Moderati di Lupi e Carfagna non va oltre l’1%.

A livello di coalizioni, i sondaggi politici Ipsos portano un 43,9% complessivo per l’unione delle liste al Governo Meloni, un calo di un punto e mezzo rispetto agli stessi dati di fine aprile: se si votasse oggi, il campo largo progressista rimarrebbe a quota 42,8%, di pochissimo dietro al Centrodestra. Il punto resta sempre lo stesso, l’insieme delle forze centriste si metteranno d’accordo con Schlein & Co. per un’unica coalizione? E soprattutto, l’elettorato vedrebbe di buon occhio un “nuovo Ulivo” in contrasto con il Centrodestra a guida Meloni?