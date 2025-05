PER I SONDAGGI POLITICI SWG IL PD RISALE IL GUADO, CALANO M5S E IL CENTRODESTRA

Come è noto le Elezioni in Trentino Alto Adige fanno spesso una “partita a sé” rispetto alle dinamiche nazionali, eppure osservando i sondaggi politici Swg – dopo quelli di Tecnè – la settimana sembra essere iniziata positivamente per il Partito Democratico dopo gli ultimi mesi da “profondo rosso” al Nazareno. Complice anche una frenata decisa di quasi tutti i partiti del Governo Meloni, i Dem con Schlein vanno di “rimbalzo” come succede spesso nei titoli finanziari in caduta per tempo prolungato.

Il Pd risale al 22,5% prendendosi uno 0,5% di recupero dopo la settimana delle celebrazioni per 25 aprile e 1 maggio 2025: Schlein prova a recuperare un terreno smarrito al momento comunque alquanto complicato, visto il -8% da Fratelli d’Italia che pure in calo resta sempre al 30,1%. I sondaggi politici raccolti da Swg per TgLa7 tra il 30 aprile e il 5 maggio 2025 dicono però anche di un campo largo che manifesta dubbi e incertezze per l’elettorato: con un Pd in recupero, e un’AVS che risale al 6,4%, v’è un M5s che cala al 12,2%.

C’è di buono per Conte & soci che il Centrodestra dopo diverse settimane di crescita, segna una battuta d’arresto non solo con Meloni ma anche con i principali alleati: Forza Italia resta sotto la Lega ma entrambe perdono lo 0,2% e 0,3% su scala nazionale, con i sondaggi che ora danno Tajani all’8,4% e Matteo Salvini appena sopra all’8,6%. Chiudono i sondaggi politici nazionali di Swg i partiti che rimarrebbero fuori dal parlamento se si votasse oggi: Azione di Calenda al 3,5%, Renzi con Italia Viva al 2,8% e piùEuropa che nonostante le campagne elettorali verso il Referendum non riesce ad andare oltre l’1,7%, tenendosi dietro solo Noi Moderati di Lupi all’1%.

LA STIMA PER I LEADER MONDIALI: MELONI SOPRA MACRON, XI BATTE TRUMP, SANCHEZ “TOP” MA TUTTI SOTTO IL 6…

In un contesto politico italiano che inevitabilmente resta fortemente condizionato in questo particolare periodo storico da ciò che avviene oltre i confini nazionali, i sondaggi politici Swg provano a mettere a confronto i principali leader internazionali, specie dopo che la gran parte di essi sono stati ricevuti a Roma in occasione dei funerali di Papa Francesco.

Colpisce che per nessuno vi è un voto medio sopra il 6 nella ipotetica scala di votazioni scolastiche: ad oggi, sarebbe il Premier spagnolo Pedro Sanchez ad avere il consenso “migliore” con il 5,3 di voto contro il 4,8 del Premier UK Starmer e il 4,5 a pari merito per Giorgia Meloni, Volodymyr Zelensky e il neo cancelliere tedesco (che giura oggi al Bundestag) Friedrich Merz.

Al ribasso le due anime più “influenti” a livello di Unione Europea, dal Presidente di Francia Emmanuel Macron alla Presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen: per il leader dell’Eliseo il voto medio nei sondaggi politici Swg non va oltre il 4,2%, stesso consenso in calo per la leader europea. A chiudere il particolare “confronto” tra leader internazionali troviamo il Presidente cinese Xi Jinping addirittura considerato maggiormente del Presidente USA Donald Trump e dell’autarca russo Vladimir Putin: il leader comunista si prende una bocciatura al 3,6%, ma peggio fanno il tycon con il 2,8 e il n.1 del Cremlino al 2,5 di fiducia dagli elettori italiani.