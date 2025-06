IL PD TORNA A GUADAGNARE DOPO LE COMUNALI: SCHLEIN AL 23%, MELONI PERMANE SOPRA IL 30%. LA TOP FIVE NEI SONDAGGI POLITICI

Dopo ormai una settimana dai risultati del primo turno alle Comunali 2025 la crescita – seppur lieve – del Partito Democratico certifica un buon momento di consensi nazionali per la leader Elly Schlein: i sondaggi politici rilasciati come sempre da Swg per La7 all’inizio di ogni settimana vede un ritorno sopra quota 23% per il Pd, complici le vittorie alle Amministrative ma anche una “pausa” interna delle tensioni fra riformisti e maggioranza, almeno fino al prossimo weekend dove si attende l’esito di 5 referendum molto divisivi come quelli su lavoro e cittadinanza.

Nella “top five” dei partiti in Italia secondo i sondaggi politici nazionali, ad oggi, Fratelli d’Italia della Premier Giorgia Meloni resta ampiamente in prima posizione, con un 30,5% stabile nonostante i ko a Genova e Ravenna: il Governo tiene, nonostante le turbolenze interne, con la fiducia dell’elettorato che permane per il Centrodestra al netto di un calo interno della Lega scivolata all’8,2%, di poco davanti a Forza Italia (all’8,1%).

Sul terzo gradino del podio, sempre nella duplice fase di alleanza e autonomia dall’alleato Pd, troviamo il M5s di Giuseppe Conte: i sondaggi politici li danno al 12,4%, stabili ormai da mesi tra il 10 e il 15% e senza avere ancora definito i contorni di una coalizione progressista dove al momento giocherebbero un ruolo di sparring partner senza leadership.

REBUS CENTRISTI, AVS IN STALLO, SI ABBASSA L’ASTENSIONE

Rimanendo sui sondaggi politici per il TgLa7 del lunedì sera, la stima sugli altri partiti nazionali aggiornata al 2 giugno 2025 (con interviste campionate fin dal 28 maggio scorso, ndr) vede una lieve discesa per l’Alleanza Verdi-Sinistra al 6,4% a pochi giorni dai 5 quesiti referendari su cui AVS punta dritta a 5 Sì.

Al netto di Noi Moderati con Lupi che non va oltre l’1,1%, permane il rebus politico e programmatico per l’area ex Terzo Polo che anche nelle Amministrative 2025 è andata in ordine sparso con alterni risultati: al momento Azione di Calenda resta la lista più votabile secondo gli elettori intervistati da Swg, con il 3,3%, davanti al 2,5% massimo che Renzi ad oggi riesce a raccogliere nei sondaggi politici nazionali. PiùEuropa all’1,5% conferma le difficoltà di un’area alla ricerca di identità (e non per forza la stessa).

Se dentro o fuori il “campo progressista” solo i prossimi mesi potranno rispondere, di certo Schlein & Conte sanno bene che ad oggi battere il Centrodestra è ipotizzabile solo con una larga coalizione che ricorda molto da vicino l’Ulivo che fu. In tutto questo, non bisogna scordarsi che vi è un 30% circa di cittadini che si dice diffidente, critico, deluso etc. dalla politica, tanto da manifestare astensione/indecisione alla domanda sul voto nei sondaggi politici Swg: per tutti i partiti, dal Centrodestra al campo largo, è una fetta di possibili elettori che non può essere sottovalutata da qui alle prossime Elezioni Politiche nel 2027.