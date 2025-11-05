I primi sondaggi politici sulla riforma della giustizia e il prossimo referendum: sale il Governo, calano Pd, AVS e la Lega. Tutti i dati YouTrend per Sky

LA LUNGA CORSA AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA: COSA DICONO I PRIMI SONDAGGI POLITICI CON LA CRESCITA DEL SÌ

Ea prevedibile ma rischia di essere realmente principale l’attenzione politica che viene già data al prossimo Referendum costituzionale sulla Riforma della Giustizia del Ministro Nordio: lo scontro accesissimo tra desta e sinistra, che emerge già nei sondaggi politici nazionali da tempo, raggiunge picchi di tensione in Parlamento dopo l’approvazione della separazione delle carriere e delle altre novità introdotte dal Ddl costituzionale sul vasto mondo della giustizia.

Osservando le prime analisi dei sondaggi politici sul tema – raccolti da YouTrend per SkyTG24 tra il 30 e il 31 ottobre 2025 – si può registrare un importante crescita dei sostenitori alla riforma voluta dal Centrodestra, rispetto a questa estate: ad oggi infatti il Sì al Referendum sale al 56% dei consensi contro il 44% di oppositori alla riforma Nordio. Nel luglio 2025 allo stesso quesito gli intervistati di YouTrend vedevano un 51% di preferenza per la separazione delle carriere contro il 49% di No secco.

Guardando i dati dei singoli partiti, emerge come schierati completamente verso il Sì sono solo gli elettori di FdI (95%) e Forza Italia (85%), mentre nella Lega prevale una netta maggioranza ma “solo” al 70%. L’elettorale di Azione, Italia Viva e PiùEuropa sembra comunque convinto della bontà della riforma e al 57% voterà Sì al Referendum in primavera 2026: di contro, nettamente per il No solo AVS al 98% e il Pd al 82%, molta più indecisione in seno all’elettorale M5s con 56% del No contro il 44% del Sì.

Ad oggi chi si dice sicuro di andare a votare per il Referendum è un 48% degli intervistati, seguito da un 20% molto propenso ad andare alle urne: vi è un 39% complessivo di cittadini che sono infine convinti che anche in caso di sconfitta sul Referendum, il Governo Meloni non dovrebbe dimettersi come invece avvenne con Renzi nel 2016.

BENE FDI, TAJANI E RENZI, MALISSIMO PD, AVS,E LEGA: ECCO COME VANNO I PARTITI NAZIONALI

Allargando gli orizzonti dalla giustizia al resto dell’attualità parlamentare, il periodo d’oro per la Premier Giorgia Meloni nei sondaggi politici non sembra ancora esaurirsi dopo tre anni dalla salita a Palazzo Chigi: secondo le intenzioni di voto raccolte da YouTrend per Sky, Fratelli d’Italia sale ulteriormente dello 0,9% rispetto ad inizio settembre, ottenendo un 29,4% di preferenze e allungando di ben 9 punti percentuali sulla principale rivale delle prossime Elezioni Politiche.

Elly Schlein non riesce a risolvere la crisi interna del Pd, con un -0,5% che segnala le tensioni ancora presenti tra la parte riformista di minoranza e l’area di maggioranza progressista: con il 20,6% i Dem restano comunque un riferimento all’interno del campo largo, senza però guadagnare i consensi utili a battere al momento il Centrodestra. Il M5s con Conte sale al 13,6%, mentre nel consueto “derby” interno alla coalizione di Governo è Forza Italia – dopo l’approvazione della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati – a compiere un passo in avanti sulla Lega.

Tajani con il 9% allunga sul 7,7% di Salvini, mentre in netto calo troviamo l’AVS di Bonelli e Fratoianni che perdono netto l’1% e scendono al 6,5% su scala nazionale: a chiudere il conto dei sondaggi politici di YouTrend troviamo il calo di Azione con Calenda al 4,5% e la lieve crescita di Matteo Renzi al 2%, davanti comunque a PiùEuropa e Noi Moderati, rispettivamente all’1,6 e 1,1%.