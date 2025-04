I SONDAGGI POLITICI CONFERMANO IL TREND: CENTRODESTRA IN CRESCITA, SINISTRA IN PANNE

Sembrerà stucchevole e ripetitivo, ma i sondaggi politici di questi primi 4 mesi del 2025 sono sostanzialmente gli stessi: gli sconvolgimenti internazionali sono ingenti, dalla venuta di Trump ai dazi fino alle guerre e ora con la morte di Papa Francesco e il nuovo Conclave in avvio il prossimo 7 maggio: i consensi però per i partiti politici italiani, seppur dinamici, vedono di noma premiare il Centrodestra di Governo – pur con alti e bassi – e invece confermare il calo generale del “campo largo progressista”.

Se infatti dopo mezza Legislatura passata la sinistra a guida Pd ancora non riesce a recuperare terreno, quel monito lanciato ieri da Ellly Schlein verso la Premier – «sente il nostro fiato sul collo» – rischia di diventare un meme virale più che una manifestazione di intenti: nei consueti primi sondaggi politici della settimana il lunedì sera con Swg per il TgLa7, Fratelli d’Italia allunga ulteriormente su rivali del Centrosinistra, con una Lega in forma che sorpassa l’alleato Tajani e con un’area ex Terzo Polo che segna tutta l’incertezza per un futuro a metà tra destra e sinistra.

Entrando nei numeri espressi dalle intenzioni di voto dei sondaggi politici Swg ecco ancora più evidente il “trend” di cui parlavamo in principio: FdI di Giorgia Meloni, dopo il plauso internazionale per la gestione dell’incontro con Trump e per l’impianto diplomatico messo in campo prima, durante e dopo i funerali del Papa (con l’aiuto prezioso del Vaticano, ndr), sale ancora nei consensi e supera quota 30. Ad oggi FdI col 30,3% complessivo allunga a 8 punti il vantaggio sul Pd di Schlein, fermo al 22% e in continua crisi di preferenze nonostante i tentativi “bellicosi” di sfidare sui vari temi del momento la Presidente del Consiglio.

DAL GOVERNO MELONI A PAPA FRANCESCO: ITALIA AL “CENTRO DEL MONDO”

Al terzo posto nella classifica dei partiti questa settimana troviamo ancora il M5s di Conte, con il 12,4% al momento non in grado di recuperare la gran parte dei voti persi in questi mesi da Schlein & Co.: vi è infatti un 31% di elettori italiani, intervistati nei sondaggi politici Swg del 28 aprile 2025, che ad oggi non voterebbe o sarebbe estremamente indeciso su quale direzione prendere nelle prossime urne nazionali.

Bene ancora nel Centrodestra tanto Salvini quanto Noi Moderati di Maurizio Lupi: il primo con la Lega allunga all’8,8% superando Forza Italia in stallo generale all’8,7%; i secondi invece aumentando il consenso all’1% e “tallonano” l’altro partito centrista, di estrazione però radicale, come PiùEuropa di Magi (in calo all’1,7% su scala nazionale). A chiudere i sondaggi politici elettorali di questo aprile 2025 troviamo l’Alleanza Verdi-Sinistra, scesi al 6,2% e in calo come quasi tutti i partiti del “campo largo progressista” questa settimana.

Per Azione e Italia Viva lo scenario invece non mutua: il partito di Calenda scende al 3,4% rimanendo comunque davanti all’ex alleato Matteo Renzi, in stallo all’1,7% in questi ultimi 7 giorni di analisi e intenzioni di voto. Chiudiamo la rassegna dei sondaggi politici quotidiana con un affaccio su cosa sta accadendo Oltretevere in attesa del Conclave del prossimo 7 maggio 2025: secondo i sondaggi politici di Euromedia dello scorso 27 aprile, l’intenzione per l’elettorato italiano nella nomina del prossimo Papa è quella di proseguire l’opera di Francesco al 60% contro un 17% invece che si augura un Pontificato di rottura rispetto a Papa Bergoglio.