Sondaggi politici Swg sui partiti confermano il 30% per FdI, con Schlein ancora al 22% e la Lega davanti a FI-AVS. La Top Ten Ministri nei sondaggi Lab21.01

LA SINISTRA ATTACCA MELONI MA I SONDAGGI POLITICI NON CAMBIANO: FDI RESTA AL 30%, LIEVE RISALITA DI SCHLEIN AL 22%. LEGA SOPRA TAJANI E AVS

Il risiko bancario tra Mps e Mediobanca (di ieri la conquista definitiva del Monte sulla banca di Piazzetta Cuccia), i presunti volti di Stato con la figlia e la mancanza di una rosa di candidati per le Regionali: le opposizioni di Centrosinistra attaccano la Premier Giorgia Meloni e il suo Governo ma i sondaggi politici non sembrano registrare effettivi cambiamenti nella fiducia e nel consenso degli elettori italiani. Nella seconda rilevazione di Swg in questo settembre 2025, pubblicata come sempre da TgLa7 il lunedì sera, Fratelli d’Italia registra nuovamente un 30% di consenso generale, in lievissimo calo rispetto ai sondaggi politici della scorsa settimana (-0,2%).

SPY FINANZA/ Dai panda-bond all’Oil&Gas, Cina e Russia preparano la crisi del dollaro

Le risposte colpo su colpo della Presidente del Consiglio ai rivali Schlein e Conte sembrano dunque sortire effetto nella popolazione che predilige premiare i passi avanti fatti su lavoro e stabilità economica, rispetto alle polemiche più o meno sensate: il Pd in questo periodo non eccelle, nonostante la scommessa della segretaria Elly Schlein di provare a strutturare un campo largo progressista che ormai vede i contorni con Renzi a “bordo” e Calenda “scaricato”. I Dem non vanno però oltre il 22,2% (+0,2%) mentre il M5s di Conte al 13,6% rimane comunque la terza forza del Paese secondo gli ultimi sondaggi politici Swg.

SCENARIO REGIONALI E 2027/ Centrosinistra davanti e 20 collegi incerti, i numeri che preoccupano la Meloni

Bene ancora la Lega di Salvini che con l’8,6% mantiene il vantaggio tanto sull’alleato Forza Italia (stallo all’8,1%) quanto sulla lista della sinistra radicale AVS, in lieve crescita al 6,8% su scala generale: chiudono i sondaggi politici di La7 di inizio settimana la lista di Calenda in discesa al 3,3%, con ancora un passo indietro anche per Matteo Renzi e Italia Viva (2,4%) e nessun passo in avanti per PiùEuropa al 2%, davanti solo a Lupi e Noi Moderati con l’1%.

LA TOP TEN DEI MINISTRI A TINTE LEGHISTE: SALVINI AL 52% DI FIDUCIA, BENE ANCHE GIORGETTI, E URSO DIETRO A CALDERONE

Facendo un piccolo passo indietro in termini cronologici, gli ultimi sondaggi politici condotti da Lab21.01 per “Affari Italiani” (qui le intenzioni di voto, ndr) avevano espresso una ricerca interessante sul Governo Meloni attraverso le singole fiducia riposte nell’operato dei Ministri dopo quasi tre anni di maggioranza. Ebbene, nella top ten dei Ministri di questo agosto 2025, torna alla carica il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, protagonista di un’estate di consensi in ripresa dopo le difficoltà degli scorsi mesi.

Sondaggi politici 2025: Meloni +7% sul Pd, AVS 7,5% tallona FI/ Regionali, 3-3 fra Centrodestra e campo largo

Complice il via libera ai lavori del Ponte sullo Stretto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si conferma con il 52% dei consensi al secondo posto nella speciale classifica redatta dopo i sondaggi politici di Lab21.01: davanti c’è solo la Ministra del Lavoro Marina Calderone con il 52,7% di consenso, mentre al terzo posto si completa l’ottimo podio in quota Lega con il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (col 51%).

Nella top ten dei Ministro al Governo Meloni resta in buona posizione il titolare delle Imprese Adolfo Urso con un 51% che tiene dietro, seppur di poco, il Ministro degli Esteri Tajani, la Ministra dell’Università Bernini e il responsabile dell’Ambiente Pichetto Fratin (tris di Ministri in quota Forza Italia). A chiudere invece la classifica dei primi 10 Ministeri apprezzati dall’elettorato troviamo il Ministro dello Sport Abodi al 50,6%, il titolare della Salute Schillaci, il Ministro dell’Interno Piantedosi e i Ministri di Giustizia e Cultura, rispettivamente Carlo Nordio e Alessandro Giuli.