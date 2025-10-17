Sondaggi politici 2025, intenzioni di voto Supermedia: Fratelli d'Italia vola verso il 31%, crescono anche Pd e Avs, invece cala il M5S. Gli altri partiti
SONDAGGI POLITICI 2025, LA SUPERMEDIA: CRESCONO FDI, PD E AVS
La solidità del governo Meloni è confermata anche dai sondaggi politici 2025, che mostrano la crescita della coalizione di centrodestra, in particolare di Fratelli d’Italia, mentre nell’opposizione spicca la flessione del Movimento 5 Stelle, che sembra perdere terreno sia verso il Pd sia verso l’astensione. In particolare, è quanto emerge dalla Supermedia dei sondaggi politici del 16 ottobre elaborata da YouTrend per AGI.
FdI resta il primo partito italiano, anzi consolida la sua posizione di forza, mantenendo una distanza ampia rispetto agli avversari, con un consenso del 30,5%, in crescita di 0,5 punti rispetto a due settimane prima. Il secondo partito è il Pd, che sale al 22,3%. Anche in questo caso si registra una lieve crescita (+0,3).
Diversa la situazione del M5s che appare in difficoltà: scende al 12,4%, perdendo 0,8 punti, ed è il calo più marcato tra tutte le forze politiche. Per quanto riguarda il centrodestra, Forza Italia resta stabile all’8,9%, mentre la Lega scende leggermente all’8,5% (-0,1).
SONDAGGI POLITICI 2025: DAI PARTITI MINORI ALLE COALIZIONI
Tornando al centrosinistra, tra i partiti in crescita c’è Alleanza Verdi Sinistra (Avs) che sale al 6,6% (+0,3), probabilmente perché sta capitalizzando la mobilitazione per Gaza come il Pd, mentre nel campo centrista c’è frammentazione e un avvicinamento tra i partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Infatti, Azione scende al 3,1% (-0,1), mentre Italia Viva risale leggermente al 2,6% (+0,2).
+Europa cala all’1,6% (-0,3) e Noi Moderati scivola allo 0,9% (-0,1), ma il dato non è rilevato da Demopolis, SWG e Tecnè. Se si allarga la fotografia alle coalizioni, sono entrambe in crescita, ma con rafforzamento leggermente migliore per il centrodestra rispetto alle forze di opposizione.
Il centrodestra arriva al 48,8%, in leggera crescita (+0,3), trainato essenzialmente dal partito di Meloni che ha raggiunto è il miglior dato dalle elezioni europee dello scorso anno, mentre il centrosinistra resta distante al 30,4 (+0,2), ma potrebbe avvicinarsi al centrodestra alleandosi a M5s, se non addirittura allargandosi anche al Terzo Polo.
