PREMIER E GOVERNO MELONI SPINTI DAGLI USA DI TRUMP & VANCE: I NUOVI SONDAGGI POLITICI POST-USA

È un Centrodestra in formissima quello che si prepara a festeggiare la Santa Pasqua in un clima politico e geopolitico in realtà tutt’altro che semplice dal punto di vista prettamente internazionale: i sondaggi politici raccolti dopo l’importante missione alla Casa Bianca sorridono al Governo e alla Presidente Giorgia Meloni, pur appunto nella generale complicazione mondiale per un doppio conflitto che non accenna a fermarsi (al netto della Tregua di Pasqua siglata da Russia e Ucraina tra oggi e domani).

La visita di Meloni da Trump e la successiva discesa in Italia del vicepresidente Vance hanno messo Roma al centro dello scacchiere internazionale, con l’aggiunta dei negoziati sul nucleare avvenuti ieri tra Stati Uniti e Iran proprio nella Capitale: il consenso generale attorno ai partiti della maggioranza, secondo gli ultimi sondaggi politici prodotti da Tecnè per l’Agenzia DiRE sembrano confermare il “trend” generale di un Centrodestra trainato in corsa da Fratelli d’Italia e dalla leader Meloni. Le intenzioni di voto raccolte il 17 aprile 2025 mostrano FdI salire al 29,9% staccando ormai nettamente il Pd di Elly Schlein, invece avviluppato in una crisi di consensi per ora senza un vero freno da settimane.

I dem perdono ancora lo 0,5% in un solo mese e scivolano al 22%, con le imminenti Amministrative che rappresentano un banco di prova importante per la leadership di Elly Schlein sia nel Pd che, soprattutto, nel campo largo che ancora fatica a formarsi all’orizzonte. Il M5s di Conte si rafforza e sale all’11,8%, in “scia positiva”, allungando di poco sulla coppia di Centrodestra che continua l’inseguimento: secondo i sondaggi politici Tecnè, Forza Italia di Tajani scende all’114% mentre la Lega di Salvini rimane all’8,3%.

A chiudere infine il borsino dei partiti troviamo l’AVS di Fratoianni e Bonelli che col 5,6% prova a tenere dietro ancora l’intera pattuglia centrista: Azione di Calenda continua a crescere al 3,2%, Renzi rimane invece fermo al 2,1% con Italia Viva, PiùEuropa stabile in fondo all’1,8%.

FIDUCIA LEADER ITALIA, IL SORPASSO DI CONTE SUI DEM: MELONI SALE AL 46%

Rimanendo sui sondaggi politici dell’Agenzia DiRE ma spostandoci sul consenso personale dei singoli leader, è innegabile notare dalle interviste raccolte come l’elettorato abbia ancora una nettissima fiducia nella Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, specie appunto dopo il confronto parigrado con il tycoon americano Donald Trump.

I sondaggi danno ad oggi la leader FdI in testa al gradimento sui politici italiani con il 46,3%, ampiamente davanti al secondo classificato che è il suo vicepremier Antonio Tajani al 39,5%: al terzo posto è sorpasso pieno – per ora solo nei sondaggi politici – di Giuseppe Conte ai danni dell’alleata-rivale Elly Schlein.

In una sfida che nel prossimo futuro potrebbe anche essere per la leadership del campo largo, ad oggi l’ex Premier prende il 30,2% dei consensi contro il 30% in calo della Segretaria Dem. A chiudere i sondaggi politici sui leader troviamo Matteo Salvini al 26,4% davanti a Emma Bonino con il 20%, Calenda sale al 19% mentre Bonelli con Fratoianni e Renzi restano tutti tra il 15 e il 14%di consenso.

Da ultimo, oltre al grande consenso ancora in crescita per la Presidente del Consiglio, questa settimana i sondaggi politici Tecnè vanno di pari passo anche sul consenso del Governo, spinto e non poco dal quadro internazionale e dalle sensazioni positive avute dal duplice incontro con l’amministrazione USA: ad oggi il gradimento per l’operato dell’esecutivo sale al 42,3%, un netto +0,6% in un solo mese di questo inizio 2025.