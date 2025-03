CENTRODESTRA SI ALLONTANA DAL 50% MA RESTA ANCORA “INGIOCABILE” PER IL CAMPO LARGO: GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI DI LAB21.01, LEGA SOPRA TAJANI

Il Centrodestra si allontana da quota 50% nei sondaggi politici nazionali, ma questo non porta di per sé buone notizie per i rivali del Centrosinistra: non solo l’ultima Supermedia offerta da YouTrend a fine della scora settimana ne è una palese conferma, anche i nuovi sondaggi politici lanciati da Lab21.01 per “Affari Italiani” sottolineano un lieve calo della coalizione al Governo Meloni da due anni e mezzo, comunque ancora a livelli di consensi inimmaginabili per tutti gli ultimi governi che si sono succeduti post-Berlusconi.

Mentre il mondo offre sempre più scenari convulsi e preoccupanti tra guerre e disparità, l’Italia prova a rappresentare un punto di stabilità all’interno della “caotica” Unione Europea: FdI e in generale il Centrodestra a guida Meloni, nelle intenzioni di voto aggiornate all’8 marzo 2025, vedono livelli ancora piuttosto alti nella preferenza dell’elettorato, ma più lontani dal 50% rispetto a fine 2024. Ad oggi, Fratelli d’Italia della Presidente del Consiglio veleggia al 30,2%, con la Lega di Salvini all’8,6% appena davanti a Forza Italia (8,2%), con invece i Noi Moderati di Lupi appena sotto l’1%. Complessivamente, il Centrodestra vale oggi un 47,7%, in calo dello 0,2% rispetto ai medesimi sondaggi della scorsa settimana.

Scorrendo ancora i sondaggi politici Lab21.01 non si può non scorgere la fatica generale del “campo largo progressista” di rappresentare ancora oggi un’effettiva alternativa di Governo al Centrodestra: sia in termini numerici, con un complessivo 37,6% che raccoglierebbero assieme Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli; sia per i contenuti e i programmi, con le divisioni ancora importanti tra l’ala più progressista-radicale e l’area riformista-socialdemocratica del Pd.

Ad oggi il Partito Democratico vale non più del 21,2%, in ulteriore calo: le divisioni interne sulla leadership di Elly Schlein non aiutano e anzi, portano le varie correnti in ordine sparso sui principali dossier attuali della sinistra (guerra, riarmo, rapporti Usa, Jobs Act, ambiente). I sondaggi politici di “Affari Italiani”, dopo i Dem, mostrano il 10,9% del M5s di Conte, mentre l’Alleanza Verdi-Sinistra non riesce a sfondare oltre il 5,5%. Chiudono le intenzioni di voto di inizio settimana l’area centrista-liberale con dati ancora bassi che li escluderebbero dal prossimo Parlamento (se rimarrà questa legge elettorale): Calenda con Azione al 3,5%, Renzi al 3%, PiùEuropa al 2,3%.

I sondaggi politici Lab21.01 si lanciano poi in una dimensione futura forse non più così “distopica” come poteva sembrare fino a qualche anno fa se si fosse detto che un generale dell’esercito di destra avrebbe potuto correre in lista assieme al leader dei comunisti. I recenti avvicinamenti, le congiunzioni di contenuti e critiche al politicamente corretto europeista e perbenista, vedono in Roberto Vannacci e Marco Rizzo un possibile connubio futuro qualora realmente l’europarlamentare dovesse lasciare la Lega (cosa che ha sempre smentito in più occasioni, ndr).

La “fantapolitica” però agisce lo stesso e così a domanda diretta nel sondaggio sul possibile nuovo partito di Vannacci e Rizzo anti-NATO e anti-UE vede risultati sorprendenti: nei giorni in cui nasce un ennesimo nuovo partito – i LiberalDemocratici di Marattin e Marcucci – il bacino potenziale della lista Vannacci-Rizzo (attuale leader di Democrazia Sovrana e Popolare) arriverebbe addirittura all’11,3%, facendone il terzo partito più grande d’Italia dietro a Meloni e Schlein. La stima attuale sui consensi invece li vede “solo” al 7%, ma restano comunque sondaggi politici importanti su cui tanto Rizzo quanto Vannacci potranno ragionare per l’evoluzione delle rispettive battaglie politiche.