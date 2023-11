Sondaggi politici/ 40% promuove governo, per 75% opposizione inefficace

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto degli italiani con i dati di Swg, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici realizzati dall’Istituto Demopolis per Otto e mezzo. E’ stato chiesto agli italiani che voto darebbero all’operato del governo guidato da Giorgia Meloni in questi primi dodici mesi di attività: il 40 per cento darebbe un voto positivo, mentre il 48 per cento darebbe un voto negativo. Il restante 12 per cento ha preferito non rispondere al quesito.

Sondaggi politici/ 57% vuole elezione diretta del Presidente della Repubblica, boom tra elettori FdI

I sondaggi dell’Istituto Demopolis hanno poi acceso i riflettori sul primo ministro, che può contare su un sostegno superiore rispetto a quello del suo esecutivo. Il 46 per cento degli intervistati darebbe infatti un voto positivo alla Meloni, mentre il 45 per cento darebbe un voto negativo. Più bassa la percentuale degli indecisi: il 9 per cento ha preferito non rispondere al quesito.

Sondaggi politici/ FdI sale al 29%, Pd sopra il 20%. M5s e FI in calo

Sondaggi politici, i dati di Demopolis

I sondaggi dell’Istituto Demopolis hanno poi analizzato l’opinione dei vari elettorati sul governo e non ci sono grosse sorprese. La maggior percentuale di elettori che promuovono l’operato dell’esecutivo Meloni è in Fratelli d’Italia con il 93 per cento. Più basse ma comunque elevate le percentuali negli elettorati di Lega e Forza Italia, rispettivamente al 72 e al 68 per cento. Stroncature lapalissiane negli elettorati di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, con un gradimento pari al 5 e al 4 per cento. Ma i sondaggi portano brutte notizie all’opposizione: per tre italiani su quattro, esattamente il 75 per cento, nessun partito è efficace. Il restante 25 per cento è così diviso: 12 per cento Movimento 5 Stelle, 8 per cento Partito Democratico, 3 per cento Azione e Italia Viva, 2 per cento Alleanza Sinistra-Verdi.

LEGGI ANCHE:

Sondaggi politici/ Per 48,3% reazione Israele sproporzionata. Per 41,2% Islam incompatibile con Occidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA