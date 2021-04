Sondaggi politici/ 52% contro coprifuoco h22, per il 50% riaperture dureranno poco

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto di SWG, è tempo di andare a scoprire i nuovi sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì. Grande attenzione sui dossier più scottanti per il Governo, ma non manca una riflessione politica. L’istituto di Nando Pagnoncelli ha infatti chiesto agli italiani chi preferirebbe dopo Draghi: il 41% ha risposto Conte-Letta, mentre il 37% ha risposto Salvini-Meloni. Il restante 22% ha preferito non rispondere.

SPERANZA, DIRETTA VIDEO MOZIONE SFIDUCIA/ Ministro al Senato: “no politica su Covid”

Passiamo adesso ai sondaggi politici sulle riaperture. Negli ultimi giorni si è acceso il dibattito anche tra gli scienziati, tra chi ha promosso il via libera e chi lo ha giudicato prematuro: ebbene, per il 50% le nuove riaperture dureranno poco e si tornerà a chiudere, mentre per il 41% sono un primo passo e si andrà sempre più verso la normalità. Il restante 9% ha preferito non rispondere.

Gabriele Albertini/ "Io candidato sindaco a Milano? Solo Salvini si è esposto!"

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL COPRIFUOCO

Riaperture ma non solo. I sondaggi politici di Ipsos hanno fatto il punto della situazione anche su un altro dossier parecchio dibattuto: ci riferiamo al coprifuoco alle 22. Nel governo ha prevalso la linea rigorista di Speranza, ma la Lega ha strappato un “tagliando” tra due settimane. Cosa ne pensano gli italiani? Per il 41% è giusto il coprifuoco alle 22 anche nelle zone gialle, di parere contrario il 52%: per il 30% andrebbe spostato almeno alle 23, mentre per il 22% andrebbe eliminato del tutto. I sondaggi politici di Ipsos hanno poi acceso i riflettori sui problemi più gravi ed urgenti per l’Italia: il 58% ha citato la disoccupazione, tema nettamente più condiviso. Poi il 39% la crisi economica, il 36% la pandemia e le vaccinazioni ed il 27% la situazione degli ospedali e l’assistenza sanitaria. Con percentuali più basse troviamo l’immigrazione al 15%, il cattivo funzionamento delle istituzioni all’11% e la situazione di scuole e università al 10%.

LEGGI ANCHE:

7 ex brigatisti-Lc arrestati a Parigi/ Estradato Pietrostefani: 3 terroristi in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA