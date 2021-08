Sondaggi politici/ 53% a favore del green pass, ma il 21% non ne farà richiesta

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto, è tempo di passare ai sondaggi politici di SWG per Confesercenti sul green pass. L’istituto ha chiesto agli italiani un giudizio sul certificato verde e non mancano gli spunti degni di nota. Il 47% degli intervistati dichiara di aver già scaricato il green pass, mentre il 20% ha già avviato la pratica per ottenerlo. Più di un italiano su cinque, il 21%, non ha intenzione di farne richiesta.

Secondo i sondaggi politici di SWG la maggioranza degli imprenditori della ristorazione è a favore della misura introdotta dal governo: il 53% approva la misura. Tra i consumatori, invece, il 46% ritiene scorretto accollare l’onere dei controlli ai ristoratori. Nel settore della ristorazione, il 37% ritiene che il certificato verde non muterà le abitudini di consumo, mentre il 35% si aspetta un aumento delle uscite a ristorante e nei locali grazie alla misura di sicurezza.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU MATTARELLA

Passiamo adesso ai sondaggi politici di SWG sul presidente della Repubblica. Sergio Mattarella può dirsi soddisfatto del suo operato: era dai tempi di Carlo Azeglio Ciampi che un capo dello Stato non risultava così popolare. Mattarella infatti è apprezzato dal 63% degli italiani, il 22% in più rispetto ad inizio mandato. Una crescita esponenziale legata al gradimento raggiunto presso gli elettori di partiti estranei alla maggioranza del 2014. Entrando nel dettaglio, Sergio Mattarella è apprezzato dal 96% di elettori del Partito Democratico, dal 75% di elettori di Forza Italia, dal 69% di elettori del Movimento 5 Stelle e dal 62% di elettori della Lega. Dati più bassi tra gli elettori di Fratelli d’Italia: la percentuale si attesta al 42%.

