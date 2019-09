SONDAGGI POLITICI/ Lega al 34,9%, M5s + Pd al 42,8%: FdI stacca Berlusconi

Nuovi sondaggi politici sulle intenzioni di voto degli italiani: i dati stilati da Termometro Politico per Coffee Break tracciano una tendenza diversa rispetto a quella registrata negli ultimi giorni. Data in calo da numerosi istituti, la Lega di Matteo Salvini si attesta al 34,9%: il Carroccio si conferma primo partito in Italia, con numeri superiori rispetto a quelli registrati alle Europee lo scorso 26 maggio 2019. Subito dietro troviamo le due nuove forze di maggioranza, entrambe in crescita rispetto all’ultimo appuntamento alle urne: il Partito Democratico è al 23%, il Movimento 5 Stelle al 19,8%. Confermato il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni di Forza Italia: il partito di Giorgia Meloni è al 7,9%, mentre gli azzurri di Silvio Berlusconi sono fermi al 5,1%. Il Centrodestra unito, dunque, si attesta al 47,9%. Siamo Europei, nuovo partito di Carlo Calenda, è all’1,8%. Seguono Verdi (1,7%), La Sinistra (1,7%), +Europa (1,2%) e Partito Comunista (1%). Infine, troviamo Cambiamo di Giovanni Toti allo 0,6%. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

SONDAGGI POLITICI: 54% BOCCIA GOVERNO CONTE-BIS

Nei sondaggi politici stilati da Ipsos per la trasmissione di La7 DiMartedì si è cercato di dare un aggiornamento “definitivo” su cosa è stata e cosa ha significato la crisi di Governo aperta l’8 agosto scorso da Matteo Salvini e “chiusa” con la nascita del Governo Conte-bis con l’ingresso in maggioranza di LeUe e Partito Democratico e la messa in opposizione della Lega che invece puntava ad elezioni anticipate. Dopo una settimana dal giuramento dei Ministri però la situazione a Palazzo Chigi, in termini di consenso, è tutt’altro che positiva con il 54% degli elettori che ad oggi boccia il Governo Conte-bis ritenuto non espressione della volontà dei cittadini. Il 35% appoggia invece l’esecutivo giallorosso e soprattuto la fine del periodo al Governo del leghista Salvini; restano dati però importanti visto che non è usuale vedere un Governo che nasce avere una così bassa percentuale di fiducia per quello che di solito sono i primi mesi da “luna di miele” per nuovi Ministri e Premier.

SONDAGGI IPSOS (10 SETTEMBRE): SALVINI HA SBAGLIATO CON LA CRISI DI GOVERNO

Sono poi sempre i sondaggi Ipsos a garantire il “polso della situazione” dell’elettorato in questi primi giorni di Governo Conte-2: i leader politici, Salvini i primis, calano tutti nei consensi con la sola Giorgia Meloni e Giuseppe Conte a “reggere” dopo la crisi di Governo, ma è sulla fattibilità o meno della crisi che si è indagato nei sondaggi politici analizzati a DiMartedì. Alla domanda “Salvini ha fatto bene ad aprire la crisi di Governo”, la risposta è eloquente e “conferma” il dato iniziale: gli intervistati italiani non sono lieti del Governo e la “colpa” la danno anche a Salvini che ha aperto, secondo loro, una “incomprensibile” crisi di Governo. Il 45% è convinto che la Lega abbia sbagliato tempi e modi per la rottura, mentre il 33% appoggia il leader leghista nella sua scelta; alla domanda poi secca nel terzo sondaggio se sia meglio il Conte-1 o il Conte-2, il 36% ritiene comunque migliore l’esperienza gialloverde, mentre il 32% ha più fiducia in Pd-M5s-LeU. Eloquente il dato sul “non sa”: 32%, una enormità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA