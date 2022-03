Sondaggi politici/ 60% favorevole a sanzioni contro Putin, 43% contrario a invio armi

Qualche variazione degna di nota quella che arriva dai sondaggi politici stilati da Demopolis per quanto riguarda le intenzioni di voto degli italiani. Non sono stati registrati sorpassi, ma attenzione ai possibili sviluppi delle prossime settimane. Il Partito Democratico resta in vetta alla classifica di gradimento: i dem si attestano al 21,5%. Subito dietro troviamo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna consensi e si porta al 21,2%.

I sondaggi politici di Demopolis segnalano il calo della Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini si attesta al 17,5%. Non se la passa meglio il Movimento 5 Stelle: i pentastellati di Giuseppe Conte sono quotati al 13,4%. Forza Italia di Silvio Berlusconi è al 7,5%, mentre la federazione Azione/+Europa è al 3,8%. Gli italiani chiedono stabilità al governo: il 67%, infatti, vorrebbe che l’esecutivo guidato da Mario Draghi andasse avanti sino a fine legislatura, mentre appena il 23% vorrebbe il ritorno alle urne prima dell’estate. Il restante 10% ha preferito non rispondere al quesito.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EMG

Passiamo adesso ai recenti sondaggi politici di Emg per Agorà. L’istituto di Fabrizio Masia ha fatto il punto della situazione sulla guerra in corso tra Russia e Ucraina e filtra preoccupazione per l’economia italiana. Quattro italiani su cinque credono che la crisi possa danneggiare la situazione economica. Il 7% è del parere opposto, mentre il 13% ha preferito non rispondere. Grande unità sulle sanzioni contro la Russia: il 60% si è schierato a favore delle misure predisposte nei confronti del Cremlino, mentre il 13% è contrario. Il restante 27% non ha risposto al quesito. Qualche perplessità in più, invece, per quanto riguarda l’invio di armi da parte dell’Italia e di altri Paesi dell’Unione europea al Paese di Zelensky: il 43% è contrario, mentre il 39% è a favore. Una spaccatura netta, categorica. Il restante 18% non ha preso posizione sul punto in questione.

