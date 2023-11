Sondaggi politici/ 63% insoddisfatto del sistema sanitario, per 39% serve intervento su liste d’attesa

Gli italiani come valutano il servizio sanitario nazionale? A questa domanda – ma non solo – hanno dato una risposta i sondaggi realizzati da Quorum/YouTrend per Sky Tg24. Un dato emerge con chiarezza, la maggioranza degli italiani non è contenta del SSN: il 63 per cento s’è detto insoddisfatto, di parere opposto il 32 per cento. Il restante 5 per cento ha preferito non rispondere.

Sondaggi politici/ FdI al 29,2%, Pd perde terreno (20%), calo Lega sotto 10%. Premierato, 34% col Governo

Gli elettori di Fratelli d’Italia (45 per cento) e degli altri partiti di centrodestra (42 per cento), risultano i più soddisfatti, mentre le percentuali calano drasticamente tra gli elettori del Partito Democratico (32 per cento) e soprattutto del Movimento 5 Stelle (22 per cento). Disparità lapalissiane nei sondaggi anche tra residenti al Nord (36 per cento) e residenti al Sud (28 per cento). A metà strada i residenti al Centro (33 per cento).

Sondaggi Papa Francesco: autorità morale per il 64%/ “Baluardo contro le guerre”. Chiesa, calo fiducia al 34%

Sondaggi, i dati sul sistema sanitario nazionale

I sondaggi di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 hanno poi acceso i riflettori su una serie di considerazioni sul SSN. Per il 53 per cento la sanità italiana è la migliore al mondo, mentre il 42 per cento la pensa diversamente e il restante 5 per cento ha preferito non rispondere. Per l’83 per cento il sistema sanitario deve essere gestito interamente dallo Stato, mentre per il 73 per cento è necessario introdurre obbligo di assicurazioni sanitarie private. A proposito degli ambiti su cui intervenire, la maggioranza degli italiani ha acceso i riflettori sulla riduzione delle liste d’attesa (39 per cento). Nell’analisi dei dati, poi spazio a formazione e assunzione personale sanitario (16 per cento), aumento salari personale sanitario (10 per cento), aumento fondi ospedali (9 per cento) e potenziamento rete medici di base (9 per cento). In fondo alla classifica ricerca medica (6 per cento), campagne di prevenzione (4 per cento) e servizi di assistenza per gli anziani (2 per cento). Il restante 5 per cento ha preferito non rispondere.

LEGGI ANCHE:

Sondaggi politici/ FdI al 28,7%, Pd e M5s in calo. Leader: Meloni al 43,1%, poi Tajani e Schlein

© RIPRODUZIONE RISERVATA