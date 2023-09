Sondaggi politici/ 63,9% boccia governo sull’immigrazione. Suppletive Monza: Galliani in vantaggio (44,1%)

Gli italiani non sono soddisfatti della gestione dell’immigrazione da parte del governo. Secondo i sondaggi stilati da Termometro Politico per Coffee Break, oltre il 60 per cento ha un giudizio negativo dell’operato dell’esecutivo Meloni. Per il 25,9 per cento anche se l’Europa è praticamente latitante, il governo sembra disinteressarsi del destino di migliaia di disperati, mentre per il 38 per cento a dispetto delle dichiarazioni e degli impegni elettorali, l’esecutivo ha rinunciato a difendere le frontiere. Giudizio positivo da parte del 34,6 per cento: per il 21,4 per cento fa quello che è possibile a livello di governo nazionale e coniuga rigore e solidarietà, mentre per il 13,2 per cento nel primo anno al governo la situazione è stata sottovalutata. Il restante 1,5 per cento ha preferito non rispondere al quesito.

Sondaggi politici/ Migranti: 6 italiani su 10 bocciano governo, 75% preoccupato da sbarchi

Sondaggi politici, i dati di TP

Le opinioni negative sulla gestione dell’immigrazione si riflettono anche sul gradimento degli italiani nei confronti di Giorgia Meloni. I sondaggi politici di Termometro Politico stimano la fiducia nei confronti del primo ministro appena sopra il 40 per cento. Entrando nel dettaglio, il 40,7 per cento ha fiducia: il 25,4 per cento molta, il 15,3 per cento abbastanza. Il 58,9 per cento è del parere opposto: il 13,1 per cento ha poca fiducia, il 45,8 per cento per nulla. Passiamo adesso alle elezioni suppletive in programma a Monza il prossimo 22 e 23 ottobre. Le rilevazioni di TP parlano chiaro, Adriano Galliani è nettamente in vantaggio su Marco Cappato. Il candidato di centrodestra è dato al 44,1 per cento, mentre quello di centrosinistra è al 21,7 per cento. Gli altri cinque candidati raccolgono insieme il 3 per cento, mentre è alta la percentuale degli indecisi: 31,2 per cento.

LEGGI ANCHE:

Sondaggi politici/ FdI sale al 29,2%, Pd scende al 19,6%. M5s in pressing: +0,3%Sondaggi politici/ FdI sale al 28,5%, Pd scende sotto il 20%. Bene M5s e Lega

© RIPRODUZIONE RISERVATA