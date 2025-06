Dal fallimento del referendum su lavoro e cittadinanza all’importanza del quorum: l’analista e sondaggista politico Arnaldo Ferrari Nasi ne ha parlato in un’intervista a Sussidiario TV, nella quale ha spiegato anche il motivo per il quale il mancato successo era prevedibile. Dall’approfondimento dei temi, non interessanti per la maggioranza degli italiani, come già emerso da sondaggi politici precedenti, è passato al quorum, uno strumento fondamentale per evitare che una minoranza politicizzata cambi leggi già approvate. Infatti, spesso il referendum viene politicizzato e usato per dinamiche interne, ma proprio questo contribuisce alla scarsa affluenza e al distacco dei cittadini, visto che la politica si rivela distante dai problemi concreti.

Sondaggi politici dopo Referendum 2025/ Meloni a +7 su Pd, debacle sinistra: votanti Sì meno del Centrodestra