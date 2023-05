SONDAGGI POLITICI/ Balzo FdI 29,5%, calo Pd 21%, M5s risale. Stop RdC, 40% con Meloni

SONDAGGI POLITICI SWG, LE INTENZIONI DI VOTO PREMIANO MELONI E M5S: CALO PD CON SCHLEIN

Il Decreto Lavoro, con il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori meno abbienti e l’addio al Reddito di Cittadinanza inizia a dare i suoi frutti anche sul fronte consensi, così come l’inizio del dibattito sulle riforme: gli ultimi sondaggi politici condotti da Swg per Tg La7 come ogni lunedì sera hanno testimoniato l’andamento degli ultimi 7 giorni di politica italiana. Ebbene, sono Giorgia Meloni con FdI e il M5s di Conte a recuperare maggior terreno rispetto agli altri partiti: la prima sull’onda delle decisioni del Governo in materia di politica economica e sul lavoro, il secondo sfruttando il calo del Pd di Schlein e ricevendo parte di consenso tra chi invece non ha gradito lo stop dal 2024 del RdC (sostituito dall’Assegno di Inclusione e dal nuovo sistema di aiuto alla formazione lavoro).

In termini numerici, le intenzioni di voto dei sondaggi politici Swg parlano di un netto 29,5% raggiunto da Fratelli d’Italia con balzo dello 0,7% rispetto a soli sette giorni fa: insegue staccato il Partito Democratico con il 21,1% dei consensi su base nazionale, lo 0,4% in meno rispetto allo scorso lunedì. Ne approfittano i 5Stelle di Conte che con un +0,3% raggiunte il 15,6% delle preferenze: stabile la Lega di Salvini al 9% mentre cala di poco Forza Italia nonostante il ritorno in video di Silvio Berlusconi all’ultima convention del partito. Dietro al 6,6% di FI resta comunque lontana Azione di Calenda, in calo ulteriore al 4,1% così come l’Alleanza Verdi-Sinistra ferma al 3,3%; Renzi guadagna lo 0,3% e riporta Italia Viva al 2,8%, davanti a Per l’Italia con Paragone all’1,8% e soprattutto a PiùEuropa di Magi al 2,4%. Chiudono i sondaggi politici di La7 l’Unione Popolare di De Magistris al 1,6% e la somma di indecisi e astenuti che tocca questa settimana quota 34%.

LAVORO, TASSE E REDDITO DI CITTADINANZA: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Una settimana quella passata, dicevamo, piuttosto intensa dal punto di vista politico con diversi temi affrontati dal Governo nell’ultimo Decreto Lavoro: i sondaggi politici Swg hanno provato a tastare il terreno con gli elettori intervistati, scoprendo diversi spunti interessanti. Ad esempio, il 34% ritiene che l’esecutivo targato Centrodestra riuscirà ad abbassare, seppur di poco, la pressione fiscale in Italia: il 24% pensa rimarrà la stessa mentre il 21% crede addirittura che aumenterà, mentre solo il 6% crede alla riduzione netta delle tasse.

Il 47% degli intervistati nei sondaggi politici per La7 è convinto che il Decreto Lavoro introduca ricette sbagliate sull’utilizzo di contratti a termine e voucher in quanto «incentivano la precarietà», mentre il 27% sta con il Governo Meloni per regole più chiare per i lavoratori non stabili. Nettamente schierato con la maggioranza il 40% degli elettori che ritiene giusto il nuovo Assegno di Inclusione e soprattutto l’abolizione del Reddito di Cittadinanza: solo il 23% infatti crede che si debbano trovare altri strumenti, mentre il 16% avrebbe voluto mantenere la misura introdotta dal Governo Conte-1.











