Sondaggi politici/ Balzo Lega e Pd, Meloni 12%: coronavirus, 50% teme perdita lavoro

Nei sondaggi politici stilati da Swg il 16 marzo scorso non si può non scorgere un’inversione di tendenza rispetto a questi drammatici giorni di coronavirus: il Pd torna a crescere e accorcia sul Carroccio ma è proprio la Lega a tornare in crescita con un balzo lieve, dello 0,4% ma che interrompe l’emorragia di voti che da diverse settimana ha eroso quel 34% che solo prima di dicembre era riuscito a raggiungere (come già fatto durante e dopo le Europee). Nei dati espressi dalle intenzioni di voto Swg si può però osservare anche un calo del M5s, una conferma della Meloni e una discesa ulteriore di Renzi e del suo nuovo progetto politico: entrando nelle pieghe dei numeri di questi sondaggi politici, ecco che al primo posto troviamo la Lega di Salvini che registra il 31%, seguito dal Pd al 20,5% (aumento dello 0,9% rispetto ad inizio marzo). Al terzo posto della speciale classifica dei partiti troviamo invece il Movimento 5 Stelle che con un 13,2% continua la crisi costante di consensi e sondaggi: appena dietro troviamo Fratelli d’Italia al 12% e con un percorso stabile di crescita negli ultimi mesi.

SONDAGGI SWG (16 MARZO): LA GENTE TEME LA PERDITA DEL LAVORO

A chiudere le intenzioni di voto contenute nei sondaggi politici Swg, al netto delle tensioni e problematiche oggettive per l’intera politica nel pieno dell’emergenza coronavirus, vi sono gli altri due partiti del Governo Conte-2 con risultati di fatto simili. Perde terreno sia Italia Viva di Renzi con il 3,2% (dal 3,5%) e sia LeU-Sinistra con il 3,5% sulla scala nazionale dopo i 3,8% di una settimana fa. Da segnalare il calo ancora di Forza Italia al 5,3%, Azione al 2,9%, +Europa al 2,4%, Verdi al 2,2% e Cambiamo-Toti al 1,2%. Dai partiti ai cittadini, il passo è breve in questo momento in cui nessuno purtroppo è immune dal coronavirus: è stato chiesto nei sondaggi politici agli intervistati che tipo di timore avessero per le prossime decisive settimane di lotta al virus. Ebbene, se alla domanda «preoccupati di perdere il lavoro o che persone a voi vicine possano perdere il lavoro a causa degli effetti generati dalla diffusione del coronvirus?» il 28 febbraio solo il 21% si diceva preoccupato, la stessa fatta tra l’11 e il 13 marzo 2020 registrava un dato in aumento del 30%. Ad oggi, un italiano su due di fatto ha paura di perdere il lavoro nei prossimi mesi (o l’ha già perso) per tutti gli effetti del contagio da Covid-19 ormai in tutta Italia.



