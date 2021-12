Sondaggi politici/ Berlusconi-Quirinale, 34% favorevole. Su Draghi…

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto grazie a Demopolis, è tempo di conoscere i sondaggi politici di Emg. L’istituto ha fatto il punto della situazione sulla corsa al Quirinale e ha chiesto agli italiani un giudizio sull’ipotesi Silvio Berlusconi come prossimo presidente della Repubblica: il 48% (+1%) è contrario, mentre il 34% è favorevole. Il restante 18% ha preferito non rispondere al quesito.

Passiamo adesso ai sondaggi politici sul futuro di Mario Draghi. Il 54%, nel 2022, vede l’attuale primo ministro a Palazzo Chigi ancora alla guida del governo. Solo il 17% lo vede al Quirinale come nuovo capo dello Stato. Il restante 29% ha preferito non rispondere al quesito.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL COVID

Dopo i sondaggi politici è tempo di passare alle rilevazioni legate alla pandemia. Nelle ultime ore si è parlato dell’ipotesi di inserire l’obbligo di tamponi anche per i vaccinati per partecipare a feste, grandi eventi, per accedere a discoteche e allo stadio: il 56% è favorevole alla misura, mentre il 40% è contrario. Il restante 4% ha preferito non rispondere. Il 77% degli italiani si è detto preoccupato per la situazione sanitaria in Italia in questo momento, mentre il 16% è del parere opposto. Il 7% non ha un’opinione. Infine, una riflessione sull’ipotesi di obbligo vaccinale per tutta la popolazione: aumenta del 6%, portandosi al 63%, la percentuale di chi è favorevole al vaccino obbligatorio. Il 28%, -8% è contrario, mentre il restante 9% non ha risposto.

