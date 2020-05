SONDAGGI POLITICI/ Boom Berlusconi, male Salvini (-1,3%). M5s sfrutta “effetto Conte”

Pubblicità

La Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi conferma il dato emerso a partire dall’inizio dell’emergenza coronavirus: gli italiani premiano le forze di governo, o comunque moderate, e puniscono i partiti sovranisti “colpevoli” di atteggiamenti polemici nei confronti dell’esecutivo. A confermare questa tendenza è in primis il dato riguardante la Lega di Matteo Salvini, che nell’arco di una settimana perde l’1,3% scendendo al 27,2%. Il secondo partito dello scacchiere italiano si conferma il Partito Democratico, che fa registrare un aumento dello 0,1% attestandosi così al 21,2%. Chi fa segnare l’aumento più corposo, beneficiando della popolarità di Giuseppe Conte, è il MoVimento 5 Stelle: lo schieramento che ormai un paio d’anni fa indicò “l’avvocato del popolo” come premier del governo gialloverde viene dato in risalita al 15,8% con un incremento dello 0,7%.

Pubblicità

SONDAGGI POLITICI: BERLUSCONI BOOM, MALE SALVINI. CRESCE M5S

Che l’emergenza coronavirus ridisegnerà alcuni equilibri politici sembra ormai certo. Anche nel centrodestra, ad esempio, si segnalano dei movimenti a sostegno di questa tesi: si veda il caso di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni, dopo mesi di continua crescita, dopo aver sposato una linea più polemica nei confronti del governo, sembra pagare dazio fermandosi al 13,3%. Il popolo di centrodestra, almeno in questa fase di crisi, sembra dunque aver rivalutato le sue recenti convinzioni: così si spiega il balzo in avanti fatto segnare da Forza Italia, che cresce dello 0,8% (l’aumento maggiore di tutti i partiti) portandosi nuovamente sopra la soglia del 7% (7,1%). L’atteggiamento di critica costruttiva nei confronti di Silvio Berlusconi nei confronti del governo sembra piacere agli italiani. Pare invece non sortire particolari risultati l’attivismo di Matteo Renzi: Italia Viva resta infatti stabile al 3,3%. Giù dello 0,3% La Sinistra al 2,8%; i Verdi scendono all’1,9% (-0,1%). Stabili Azione di Carlo Calenda e +Europa all’1,7%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA