Sondaggi politici/ Boom Cdx, Lega 27% e Meloni 14,5%: Pd 20%, 47% boccia Governo

Viaggia bene il Centrodestra nella settimana post-Stati generali secondo gli ultimi sondaggi politici stilati da Emg Acqua, come ogni giovedì, per Agorà: con le difficoltà interne del Governo, diviso su praticamente tutti i dossier e senza ancora in mano un piano concreto di rilancio del Paese, i partiti di opposizione guadagnano tutti negli ultimi 7 giorni. La Lega guida i consensi con il 26,8% delle preferenze (+0,2%), Fratelli d’Italia compie altro balzo in avanti con lo 0,4% in più rispetto al 18 giugno, raggiungendo il 14,4% e avvicinandosi ancora al Movimento 5Stelle, invece disceso fino al 16,1% (-0,3%). Sale anche Forza Italia con il 6,8% (+0,1%) che stacca Italia Viva al 4,8% (-0,1% per Renzi questa settimana): il Partito Democratico resta invece l’unico al Governo a “reggere”, tornando al 20% con lo 0,1% in più rispetto ad una settimana fa. Le intenzioni di voto dei sondaggi politici Emg si concludono poi con Azione Calenda al 3,6% ancora in ascesa, con la Sinistra discesa fino al 2% (-0,3%), con Europa Verde al 1,8% e Più Europa all’1,6%.

SONDAGGI EMG ACQUA (25 GIUGNO): FIDUCIA LEADER E GOVERNO

Ancora sondaggi politici Emg Acqua ma questa volta sul fronte leader protagonisti nella “stagione” del coronavirus: ebbene, qui si conferma una lieve discesa anche per il Premier Giuseppe Conte, pur rimanendo il primo “personaggio” stimato dall’elettorato italiano. Con il 43% (-1%) il Presidente del Consiglio tiene “sotto” tutti i principali rivali, a partire dal duo del Centrodestra Giorgia Meloni (36%) e Matteo Salvini (34%) entrambi in crescita dell’1%. Al quarto posto troviamo Zingaretti con il 24%, appena davanti ad un Carlo Calenda in netta crescita di consensi (23%): chiudono poi la lista dei leader Di Maio al 20%, Berlusconi al 19%, Toti al 16%, Renzi al 15% e Vito Crimi del M5s al 12%.

Facendo infine un “salto” sulle stime riguardo l’operato del Governo Conte in questa fase 3 ecco la conferma del periodo tutt’altro che positivo per la compagine giallorossa: solo il 4% dice di aver “molta fiducia” nell’esecutivo, il 31% “abbastanza” per un complessivo 35% che valuta bene l’azione del Governo. C’è però nel sondaggio Emg un deciso 47% che non ha fiducia nelle riforme e nei piani di Conte per il rilancio del Paese dopo la crisi Covid-19: una ulteriore conferma si ha alla domanda “chi si è comportato meglio nella pandemia”, con le Regioni al 23% che battono il Governo al 21% (scienziati all’11%, stampa all’8%, organi internazionali 5%, social al 3%).



© RIPRODUZIONE RISERVATA