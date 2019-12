Sondaggi politici/ Boom Cdx: Lega 32,5%, FdI 10%. 53% vs Governo per nuove Elezioni

Come da tradizione, il giovedì mattina pone all’attenzione gli ultimi sondaggi politici di Emg Acqua presentati ad Agorà dal direttore Fabrizio Masia: nella settimana dello scontro politico totale sul caso Mes, al netto di quanto gli italiani abbiano capito o meno del complesso Fondo Salva Stati, è il Centrodestra a guadagnare ancora terreno con la Lega e Fratelli d’Italia entrambi in ascesa. Cala Berlusconi ma soffrono soprattutto Pd e M5s, con il Governo Conte-2 sempre più dilaniato dalle fratture interne praticamente su ogni punto dell’agenda politica: Mes, prescrizione, legge elettorale, Alitalia, Ilva, Autonomia, Manovra, Dl Fiscale giusto per citare i principali di questi ultimi giorni. Sul fronte dei numeri, i sondaggi politici premiano i partiti “sovranisti”: Lega al 32,5%, Meloni al 10,1% e una crescita complessiva dello 0,3% su scala nazionale rispetto alla scorsa settimana. Cala Forza Italia al 6,9%, perdendo lo 0,4%, la medesima “perdita” per i due principali partiti di Governo: il Pd tutto sommato tiene al 19,5% mentre il Movimento 5Stelle cala fino al 16,3%, in caduta libera senza la possibilità al momento di uscire dal periodo di crisi.

SONDAGGI EMG ACQUA (5 DICEMBRE): IL 53% VUOLE TORNARE ALLE URNE

Le liti tra Di Maio, Conte e Renzi stanno rendendo la situazione interna al Governo complessa e difficile da “mediare”: nei giorni che dovrebbero essere centrali per la Manovra, con un Governo che dovrebbe avanzare compatto contro le opposizioni, anche i sondaggi politici certificano la crisi attuale praticamente diffusa su ogni partito di Governo. L’unico che tiene secondo i dati Emg è Renzi con Italia Viva, anche se fermo al 5,3% come nella scorsa settimana; La Sinistra cala ancora e finisce all’1,8% praticamente allo stesso livello del nuovissimo partito di Carlo Calenda “Azione”. Chiudono le intenzioni di voto Emg i Verdi all’1,2%, Toti allo 0,9% e il dato sull’astensione ancora altissimo al 41%. Interessante anche la seconda domanda posta dai sondaggi politici di Masia, anche qui di strettissima attualità: «aumentano le tensioni nella maggioranza. Secondo lei sarebbe meglio tornare a votare?». Ebbene, il 53% spinge per tornare subito alle urne, dimostrando una scarsa fiducia nel Governo Conte-2, mentre il 32% non vuole elezioni anticipate. Nelle pieghe dei voti dei singoli elettorati, l’89% della Lega spinge per il voto ovviamente, solo il 5% del Pd si dice invece convinto di questa scelta, molto di più i grillini al 30%.

