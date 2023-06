SONDAGGI POLITICI/ Boom FdI, Pd a -10%, crollo M5s 15%. Caos Rai, 50% ‘contro’ Fazio

SONDAGGI POLITICI IPSOS, LE INTENZIONI DI VOTO: BOOM FDI VERSO IL 30%, CALO SCHLEIN E M5S

Sebbene realizzati appena prima dei risultati dei ballottaggi Comunali, gli ultimi sondaggi politici di Ipsos per il “Corriere della Sera” confermano la “fotografia” del consenso uscita dalla bagarre delle Amministrative: cresce ancora molto bene Fratelli d’Italia della Premier Giorgia Meloni mentre trovano nette difficoltà tanto il Pd di Elly Schlein, autentici sconfitti delle Elezioni Comunali, quanto il M5s di Giuseppe Conte. I sondaggi politici diffusi da Ipsos danno così FdI ancora primo partito del Paese con il 29,6% delle preferenze e un aumento dello 0,6% rispetto alle stesse intenzioni di voto del 20 aprile scorso.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Rizzetto: c'è il rischio di non avere le risorse per quelle future

Lontani ancora circa 10 punti percentuali troviamo il Partito Democratico della segretaria già sotto critica di alcune correnti dem: il Pd al 20,4% perde lo 0,3% mentre ancora peggio fanno i 5Stelle con il 15% totale e l’1,5% in meno nel consenso registrato dai sondaggi politici Ipsos. Chiudono le intenzioni di voto tutti gli altri partiti che restano sotto il 10% nazionale: la Lega all’8,2% con crescita però dello 0,2%, Forza Italia al 7,7%, Azione Calenda al 3,5% come l’Alleanza Verdi-Sinistra, Renzi con Italia Viva al 3%, PiùEuropa 1,8%, ItalExit–Paragone 2,4%, Unione Popolare 1,2%.

Massimo Gramellini lascia la Rai: verso La7?/ “Non ancora deciso”. Era confermato ma…

CAOS RAI E INFLAZIONE, GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Osservando poi bene i medesimi sondaggi politici sul gradimento però specifico di Premier e Governo, si scopre che l’indice di gradimento della Presidente Meloni al 53% supera nettamente il Governo da lei presieduto (51%), entrambi però in crescita rispetto al periodo di flessioni registrato tra marzo e aprile. Sempre dai sondaggi politici Ipsos ma realizzati il 29-30 maggio scorsi, viene posto all’attenzione dell’elettorato il caos in Rai generato dall’addio di Fazio Fazio e Lucia Annunziata, e le polemiche politiche che ne hanno seguito.

Santoro: “Fazio e Annunziata? Simboli pensiero omologato Rai”/ “Narrazioni farlocche”

Ebbene, al netto di capire i reali motivi dell’addio – Annunziata ha fatto sapere di non condividere nulla delle scelte del Governo, Fazio ha optato per un contratto più vantaggioso al canale “Nove” con Discovery – il 49% degli elettori intervistati da Ipsos reputa un danno per la Rai aver perso i due personaggi, mentre il 30% reputa addirittura un vantaggio il loro addio. Capitolo finale della rassegna di sondaggi politici è invece dedicato al tema caro alle famiglie dell’inflazione con il caro-prezzi: il 14% è convinta che l’Italia stia affrontando bene l’ondata di aumento dei prezzi, mentre il 71% è profondamente preoccupato e inquietato dall’inflazione ormai “galoppante”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA