Sondaggi politici/ Boom Lega al 35,3%, crollo M5s al 15,8%: Renzi ‘frenato’ da Open

In controtendenza con altri istituti demoscopici, i sondaggi politici di Tecné – commissionati dall’Agenzia Dire – celebrano l’ascesa della Lega che pure nel caos politico di questi giorni tra Mes, Ilva, Manovra e “sardine” anti-Salvini che ancora ieri hanno invaso piazza Duomo a Milano, non sembra conoscere freno al consenso politico. Il Carroccio è dato infatti nelle intenzioni di voto Tecné al 35,3%, in crescita dello 0,8% rispetto ad una sola settimana fa: se per la media YouTrend di giovedì e Open di ieri davano la Lega in calo per la seconda settimana consecutiva, così non è per Tecné che invece sonda un consenso in crescita al di sopra della media per il partito di Matteo Salvini. Nel giorno dello scontro in Parlamento sul caso Mes, il Governo vede ampliarsi la crisi interna con Pd e M5s divisi praticamente su tutto e con Italia Viva di Renzi in difficoltà; questo dicono i dati del sondaggio Tecné dove il Pd perde in una settimana lo 0.3% e si ferma al 19,1% delle intenzioni di voto, mentre il Movimento 5 Stelle non riesce a frenare l’emorragia di consensi attestandosi al 15,8% (anche qui -0,3% per Di Maio).

SONDAGGI TECNÈ (29 NOVEMBRE): RENZI FRENATO DA INCHIESTA OPEN

Diversi altri sondaggi politici vedono comunque il medesimo andamento a livello generale: Governo in difficoltà, opposizioni in crescita anche se per Tecné è più la Lega a crescere rispetto a Meloni e Berlusconi. Per Fratelli d’Italia infatti si arriva fino al 9,4% (+0,2% in 7 giorni) mentre Forza Italia resiste al 8,1% (+0,1): in generale è il Centrodestra a guadagnare, con il traino di Salvini, sulla compagine di Governo giallorossa tempestata da piccole o grandi crisi interne. Una di queste sta tenendo frenato Italia Viva di Renzi, ovvero l’inchiesta sulla Fondazione Open che in quest’ultima settimana ha di nuovo gettato le luci “giudiziarie” attorno all’area politica renziana: il cambio di passo e la reazione con relative querele non è servito per recuperare consensi e l’ex Premier si deve fermare al 4,1%, in calo dello 0,2% rispetto alla scorsa settimana. Chiudono i sondaggi politici Tecné i dati de La Sinistra (stabile al 2,1%), dei Verdi all’1,4% in calo e di +Europa all’1,7% in lievissima crescita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA