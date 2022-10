Sondaggi politici/ Boom Meloni 27,5%, M5s ‘incollato’ al Pd: Lega 8,3%, cala Azione

I SONDAGGI POLITICI DOPO LA VITTORIA DEL CENTRODESTRA

Il “boom” di Fratelli d’Italia è sempre più palese anche nei sondaggi politici diffusi a due settimane dai risultati delle Elezioni politiche: mentre il Centrodestra è impegnato nella difficile partita del “totoministri” per formare «una squadra di livello» (Meloni dixit, ndr), il Centrosinistra si lecca le ferite specie in casa Pd per la sconfitta, guardandosi tra l’altro dall’ormai imminente sorpasso del Movimento 5Stelle sul fronte “sinistro”. Secondo gli ultimi sondaggi politici stilati da Swg per TgLa7 (in data 10 ottobre), si consolida il vantaggio di Giorgia Meloni sul resto dei partiti nazionali: FdI vola dal 26,8% appena dopo le Elezioni all’attuale 27,5%, con un poderoso +0,7%. Dietro rimane il Pd che perde ancora terreno crollando al 17,5% (-0,6%) e avvicinandosi “pericolosamente” ai 5Stelle in netta crescita al 17% (+0,5%).

Sotto il 10% la bagarre di tutti gli altri partiti resta fitta: nei sondaggi politici Swg emerge come la Lega di Matteo Salvini sia tutt’altro che in discesa, anzi recupera salendo fino all’8,3%, a differenze di Forza Italia che viene superata ancora da Azione-Italia Viva. Per Berlusconi il dato elettorale recita 7,4%, mentre per il tandem Calenda-Renzi il consenso scende all’8% perdendo lo 0,3% in una sola settimana. Il ticket “green” tra Verdi e Sinistra Italiana cala anch’esso al 3,8%, comunque davanti a PiùEuropa di Emma Bonino al 3,1% anche se al momento comunque fuori dal Parlamento. Chiudono le intenzioni di voto ItalExit di Paragone al 2,4% e Noi Moderati di Lupi-Toti-Brugnaro-Cesa. Tra astenuti e “non si esprime” il dato complessivo raggiunto è quantificato nel 32% degli elettori rispondenti al sondaggio Swg.

FIDUCIA LEADER, MELONI DOMINA I SONDAGGI POLITICI

Un Centrodestra sempre più maggioranza e una sinistra “divisa” in tre/quattro tronconi che ancora rifiutano di creare un fronte comune pur essendo all’opposizione: i sondaggi politici diffusi da Swg hanno poi provato a stabilire anche le singole situazioni sui leader politici protagonisti di questa nuova Legislatura post-Governo Draghi. Ebbene, la futura prima Presidente del Consiglio donna in Italia viene data in ascesa con 10 punti guadagnati solo nel mese di ottobre: Giorgia Meloni ottiene al momento la fiducia del 43% degli elettori rispondenti al sondaggio condotto per il TgLa7.

Dietro staccato di 10 punti netti si trova il leader M5s Giuseppe Conte con il 33%, anch’egli rispetto al 27% di settembre, tornato ai livelli di prima della sua sfiducia all’esecutivo Draghi: i sondaggi indicano poi Silvio Berlusconi in testa al gruppetto di altri leader sconfitti dal voto del 25 settembre. Per il leader di Forza Italia il consenso attuale si muove sul 22% delle preferenze, sostanzialmente stabile in tutti gli ultimi mesi: Salvini della Lega insegue al 21%, Calenda per il Terzo Polo si ferma al 19% mentre per Enrico Letta il crollo è verticale, dal 20% di giugno 2022 all’attuale 15%, complice anche l’annuncio delle dimissioni nel prossimo Congresso Pd.











