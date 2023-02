SONDAGGI POLITICI/ Boom Pd con Schlein, FdI 30,7%: stallo Conte, calo Lega 8,7%

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI SWG: SALGONO PD E FI, CALO LEGA-FDI

La novità politica della settimana è inevitabilmente la vittoria di Elly Schlein alle Primarie Pd e infatti nei primi sondaggi politici nazionali post-voto ai gazebo è proprio il Partito Democratico a registrare un maggiore aumento di consenso, lo +0,6% in più in soli 7 giorni. Calano di poco Meloni e un filino di più la Lega, mentre resta ancorato e fermo al 17% il Movimento 5Stelle. Come sempre presentati il lunedì sera nel tg di Enrico Mentana su La7, i sondaggi politici Swg offrono diversi spunti di riflessione in merito all’andamento ondivago della politica nazionale. Come infatti spesso accade, gli accadimenti politici danno una spinta/freno ai vari partiti protagonisti: e così se dopo le Regionali era stato il Centrodestra a ricevere il vento di spinta per i risultati eccezionali in Lazio e Lombardia, ecco che oggi è il Pd a raccogliere dopo il boom della deputata Schlein alla guida dei Dem.

Scanzi fallisce la profezia: "Bonaccini segretario Pd"/ "Se sbaglio, voto Meloni!"

Entrando nelle pieghe dei numeri si scopre che FdI scivola al 30,7% perdendo lo 0,3% (un margine di errore statistico che comunque non preoccupa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni), mentre resta ancora fermo dopo settimane al 17% il M5s di Giuseppe Conte. Guadagna invece e non poco il Pd che ritorna al 16,4% e si riavvicina pericolosamente per i grillini nella eterna sfida sulla leadership nel Centrosinistra: la figura di Schlein sposta inevitabilmente più a sinistra il Partito Democratico e questo al momento sembra pagare per l’elettorato che fa guadagnare lo 0,6% in pochissimi giorni. Cala invece la Lega di Matteo Salvini all’8,7% (-0,6%), così come non guadagna il Terzo Polo di Calenda e Renzi al 7,2% (-0,2%); risale ancora Forza Italia al 6,4% così come l’alleanza Verdi-Sinistra che torna vicina alla soglia del 4% (attualmente Bonelli e Fratoianni ottengono il 3,8% su scala nazionale). Chiudono i sondaggi politici Swg +Europa di Magi al 2,9%, Per l’Italia con Paragone al 2%, Unione Popolare di De Magistris al 1,7%. Questa settimana l’astensione cala di poco al 37% rispetto al 40% di sette giorni fa.

PD A SINISTRA, PALLA AL CENTRO/ Le nuove "sirene" dei moderati tra atlantismo e riformismo

LEADER, GOVERNO E FIDUCIA PREMIER: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Osservando invece i sondaggi politici condotti lo scorso 25 febbraio da Tecné per Agenzia Dire, scopriamo come l’andamento dei vari partiti in queste settimane non ha prodotto un sostanziale cambiamento nelle fiducia e gradimento dell’elettorato italiano verso il proprio Governo e il proprio Presidente del Consiglio. A domanda secca infatti, la fiducia in Giorgia Meloni resta altissima al 60,9%, in calo dello 0,1% rispetto ai precedenti sondaggi politici di Tecné; stesso discorso per l’esecutivo targato Centrodestra, che cala dello 0,3% e si ferma al 54,3% su scala nazionale.

LA SINISTRA SECONDO SCHLEIN/ M5S più rivali che alleati, si torna alla “cosa” di Occhetto

Da ultimo nella nostra rassegna quotidiana sui sondaggi politici elettorali soffermiamoci un attimo sulle ultime rilevazioni di Ipsos dello scorso sabato sul “Corriere della Sera”, fronte leader questa volta: se la Premier Meloni ottiene un 46% complessivo di gradimento per questi sondaggi, gli altri n.1 dei partiti in Parlamento restano attardati e non poco rispetto alla Presidente di Fratelli d’Italia. Conte del M5s insegue al 30% mentre Salvini della Lega ottiene il 28% nel gradimento nazionale; al quarto posto troviamo Silvio Berlusconi con Forza Italia al 26%, inseguito da Maurizio Lupi di Noi Moderati al 21%; chiudono la classifica dei leader, Carlo Calenda di Azione al 19%, l’uscente Enrico Letta del Pd al 18%, Nicola Fratoianni di SI al 17%, Angelo Bonelli dei Verdi al 16% e Matteo Renzi di Italia Viva al 13%.











