SONDAGGI POLITICI/ Calo FdI-M5s, Pd perde 0,5% con Schlein: Lega sfiora 10%, FI 8,2%

I SONDAGGI POLITICI EMG: CALANO TUTTI I PARTITI TRANNE LEGA E FI

Particolari e apparentemente in controtendenza con i dati delle ultime settimane: i sondaggi politici di Emg Acqua condotti il 6 marzo scorso danno un calo netto praticamente a tutti i partiti nazionali, ad eccezione della Lega di Salvini, Forza Italia e AVS. Cala FdI di Giorgia Meloni ma sopratutto scende al 18% il Partito Democratico della neo segretaria Elly Schlein, dato invece in aumento di consensi da quasi tutti gli altri sondaggi politici nazionali. Le analisi condotte da Emg Different per la Rai rilevano Fratelli d’Italia ancora primo partito del Paese ma in calo dello 0,4% con il dato finale fermo al 27,3%: il Pd scende ulteriormente al 18,1% anche se resta ormai stabilmente davanti al M5s di Giuseppe Conte, in costante difficoltà in queste ultime settimane (16,2%, perdendo lo 0,4%).

Risale ancora in maniera costante la Lega che sfiora ormai il 10% (9,8%), vedendo crescere il proprio consenso ancora dello 0,4% rispetto agli scorsi sondaggi politici Emg del 27 febbraio scorso: appena dietro prende quota Forza Italia all’8,2%, mentre è in calo ulteriore il Terzo Polo di Calenda e Renzi scivolati sotto quota 7% questa settimana. Chiudono le intenzioni di voto dei sondaggi politici Emg l’Alleanza Sinistra-Verdi al 3,4%, PiùEuropa al 2,8%, ItalExit di Paragone al 2,3%, Noi Moderati all’1,5% e Unione Popolare al 1,4%. Tra indecisi e astenuti, questa settimana il dato dei non votanti sale al 39,3% degli intervistati Emg.

PD-M5s, COSA CAMBIA CON SCHLEIN: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Al netto del sali-scendi del Partito Democratico a livello di consensi nazionali, i sondaggi politici realizzati solo due giorni fa confermano l’importanza per l’elettorato dem del “cambio di passo” con la salita alla Segreteria del Pd di Elly Schlein (invece che Stefano Bonaccini). È stato chiesto quale dovrà però essere la priorità al momento per l’agenda Schlein, con il 28% che indica il “caro-vita” come tema principale, superato di poco dall’emergenza lavoro (32%). Al 22% troviamo il nodo dei diritti civili sociali, mentre solo al 2% l’immigrazione, al 4% le pensioni e al 3% l’ambiente sono le tematiche “consigliate” dall’elettorato alla neo Segretaria.

Ben più interessante politicamente il tema delle potenziali alleanze, specie nel vasto campo progressista con i progetti di possibili “avvicinamenti” tra Pd e M5s che ora riemergono con la vittoria di Schlein alle Primarie: ebbene, sempre secondo i sondaggi politici il 36% indica la possibilità di un’alleanza Dem-5Stelle nel prossimo futuro, con il 15% contrario e il 49% che “non sa”. Tra gli elettori Pd l’alleanza con Conte scema al 26% mentre è più convincente l’ipotesi per l’elettorato grillino, al 32% convinto del riavvicinamento Schlein-Conte per provare a battere il Centrodestra a guida Meloni.











