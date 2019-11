Sondaggi politici/ Calo Lega con le ‘sardine’, Pd al 20%: FI ‘ruba‘ voti alla Meloni

E come ogni giovedì è il tempo dei sondaggi politici Emg presentati ad Agorà: la crisi di Ilva e il caso Mes al momento affossano “solo” il M5s e Renzi, mentre sul fronte Governo Conte-2 è il Pd a rimanere non condizionato né affossato dalle dinamiche interne della maggioranza e dalle problematiche dell’attualità politica. Guardando le intenzioni di voto presentate stamattina resta però il generale calo del Centrodestra, a sorpresa, visto che di grandi problematiche non ne ha vissute nell’ultima settimana: Lega giù dello 0,4% e ferma quindi al 32,6%, Fratelli d’Italia perde uno 0,3% (scende al 9,5%), rosicchiati tra l’altro da Forza Italia di Berlusconi che risale al 7,7% dopo il 7,4% della scorsa settimana. La campagna elettorale cominciata in Emilia Romagna, la vera novità della settimana passata, ha portato in piazza il movimento “apparentemente” a-politico delle “sardine” che qualche punticino ha fatto perdere in consenso alla coalizione a guida Lega. Nel frattempo, le stesse proteste di piazza non portano voti-scossoni particolari al Governo che continua infatti la sua crisi interna.

SONDAGGI EMG (21 NOVEMBRE): LEGA GIÙ MA SALVINI VOLA

Pd che guadagna lo 0,5% e raggiunge la quota “psicologica” nei sondaggi politici del 20% è la notizia più positiva per il Conte-2: M5s fermo al 16,1% è ancora crisi nera, mentre Italia Viva di Renzi passa dal 5,7% al 5,2%, non portando dunque frutti alle proposte forti sulla Manovra (lo slogan “ItaliaShock” non ha convinto in questi primi giorni). Chiudono le intenzioni di voto Emg +Europa, data al 2,1% su scala nazionale, La Sinistra al 2%, Europa Verde all’1,3% e la lista di Calenda all’1%. Attenzione però ai sondaggi prodotti sulla fiducia personale nei leader: sebbene la Lega cali davanti a “sardine” e polemiche sul “caso Segre”, Salvini resta il primo leader per fiducia e consenso. 41% e niente calo rispetto alla scorsa settimana, seguito a netta distanza dal Premier Conte che scende al 33%. Al terzo posto stabile la Meloni al 29%, mentre Di Maio non sale più del 22% su scala nazionale: Zingaretti fa lo stesso nonostante la kermesse di Bologna e la buona forma del Pd, mentre Berlusconi non va otre il 18%. Peggio del Cav fanno Toti al 14% e la coppia Calenda-Renzi che più del 15% non riescono ad esercitare sul campo dei consensi personali.

