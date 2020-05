Sondaggi politici/ Calo Lega, M5s 15,4%, FdI 14,2%: Conte al 45%, Calenda batte Renzi

Pubblicità

Il giorno dopo il maxi-Decreto Rilancio emenato dal Governo i sondaggi politici ovviamente ancora non possono valutare i primi effetti-commenti sulla maxi-manovra economica, ma di certo offrono una panoramica sulle ultime settimane che hanno ancora una volta stravolto l’agenda politica per via della crisi coronavirus. Negli ultimi dati prodotti dai sondaggi politici Emg Acqua per Agorà, come ogni giovedì mattina, si scoprono le intenzioni di voto con tutti i relativi trend della settimana: la Lega di Matteo Salvini perde ancora terreno (-0,6%) finendo al 27,3% di consenso, comunque restando il primo partito d’Italia. Il Pd resta sostanzialmente in stallo al 20,8%, mentre un piccolo balzo in avanti lo compiono sia Meloni che Di Maio-Crimi, un +0,3% di consenso che porta il Movimento 5 Stelle al 15,4% su scala nazionale e Fratelli d’Italia fermo invece al 14,2%. Tra i partiti sotto quota 10% troviamo ancora Forza Italia davanti a tutti con il 6,6% di voto (+0,2%) davanti a Renzi e Italia Viva che invece non perdono terreno e restano saldi al 5% su base nazionale.

SONDAGGI EMG (14 MAGGIO): FIDUCIA LEADER E GOVERNO

A chiudere la lunga lista di partiti nei sondaggi politici Emg troviamo poi Azione di Carlo Calenda al 2,45, aumento dello 0,1%, La Sinistra di Speranza-Fratoianni al 2,2%, Europa Verde al 2% e tutti gli altri partiti che non superano il 2,5%. In merito alla pura fiducia personale nei leader politici di questa particolare stagione “dominata” dall’emergenza coronavirus, è ancora il Premier Conte a guadagnare consensi e rimanere in testa al 45% (+0,1% rispetto alla scorsa settimana). Salda ancora Giorgia Meloni al secondo posto con il 35%, appena davanti a Matteo Salvini che invece al 34% cala di un punto percentuale: Zingaretti del Pd resta al 24%, davanti a Di Maio al 21% e la strana coppia Calenda-Berlusconi al 19% di consenso personale. Chiude il sondaggio Giovanni Toti al 16% davanti a Matteo Renzi al 15% e al leader attuale M5s Vito Crimi al 10%. Se la fiducia al Premier resta consolidata si può dire lo stesso per il Governo anche se i dati sono decisamente diversi: solo il 36% degli italiani ad oggi premia il Governo giallorosso (5% con molta fiducia, 31% con abbastanza fiducia), è però il 45% a bocciare decisamente la gestione della pandemia Covid-19 (22% poca fiducia, 23% “per nulla”), con un 19% che invece non vuole rispondere.

