Sondaggi politici/ Calo Lega-Pd-M5s, sale Renzi al 4,6%: tra Meloni e Silvio..

È venerdì e come ogni fine settimana YouTrend per Agi fornisce gli ultimi sondaggi politici aggiornati con la Supermedia ormai divenuta un autentico appuntamento per tutte le segreterie dei partiti: tenendo conto dei dati raccolti dai principali istituti di sondaggistica nazionale (Demopolis, Demos, Euromedia, Emga, Ipsos, Ixè, Noto, Quorum, Swg, Tecnè), viene stilata per l’appunto una media delle intenzioni di voto per provare ad avere una visione più complessiva dell’andamento settimanale di leader, coalizioni e per l’appunto partiti. Ebbene, a differenza della scorsa settimana la fotografia scattata mostra i tre più forti partiti del Paese – Lega, M5s e Pd – tutti in calo, seppur lieve e per motivi certamente diversi. Il Pd passa dal 20,1% al 19,6% e registra il peggioramento più ingente “merito” forse delle nuove tasse inserite nell’ultima Manovra di Bilancio. Mentre Conte e Di Maio litigano sulla stessa Finanziaria, il M5s viene dato al 19,5% nella Supermedia e anche qui c’è un calo, dello 0,3% rispetto a sette giorni fa. La Lega di Salvini invece paga il rimanere all’opposizione e forse anche lo scontro in tv con Matteo Renzi che non sembra aver fatto guadagnare consenso e spazio al leader; resta comunque il primo partito d’Italia al 31,6%, in calo dello 0,2% rispetto alla scorsa settimana.

SONDAGGI YOUTREND-AGI (17 OTTOBRE): MA IL CENTRODESTRA CRESCE..

Guardando gli stessi sondaggi politici ma per gli altri partiti “minori”, non possiamo non segnalare lo stallo (in positivo o in negativo, giudicatelo voi) di Forza Italia e Fratelli d’Italia: Meloni registra un ottimo 7,8% ma frena la crescita dopo settimane di salita costante e sorpasso al rivale-alleato Silvio Berlusconi. Forza Italia invece si ferma al 6,6% e con voti verso “i sovranisti” o verso “i renziani” perde la sua forza propulsiva. Abbiamo accennato di Renzi e il suo Italia Viva è l’unico che cresce con decisione rispetto agli altri partiti: i sondaggi YouTrend mostrano una media di 4,6% su scala nazionale, decisamente meglio de La Sinistra ferma al 2,1%, i Verdi saliti al 1,9% e più Europa in crisi decisa all’1,7% ma perdendo lo 0,4% in soli sette giorni. A livello di coalizioni, rispetto alla nascita del Governo giallorosso va registrata la crescita del Centrodestra complessivo con il 47,1% registrato da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia tutte assieme; per la maggioranza del Conte-1 il dato resta praticamene lo stesso, con Pd-Italia Viva-M5s-LeU che non crescono e non perdono, rimanendo al 45,8% se si dovessero presentare tutti assieme ad eventuali Elezioni Politiche nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA